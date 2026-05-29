En 2018 ya hizo historia, ahora su ‘remake’ es lo más visto en Netflix en 52 países y en el elenco hay dos actores nominados al Oscar

Si estáis buscando una película de comedia que esté triunfando en Netflix, no os podéis perder Las damas primero (Ladies First). Una original comedia que se estrenó el pasado 22 de mayo y ya se ha colocado en el número 1 de la plataforma de streaming Netflix en 52 países sorprendiendo a todos los usuarios por este éxito internacional. Una comedia que ya ha conseguido la proeza de convertirse por ahora en la comedia del año. Esta cinta está inspirada en la comedia francesa No soy un hombre fácil de Éléonore Pourriat y cuenta la historia de Damien Sachs, un ejecutivo de una agencia de publicidad cuya vida cambia cuando un día se despierta tras darse un golpe fuerte con un poste en la calle y se encuentra con un cambio tremendo en la sociedad ya que las que mandan son las mujeres y no los hombres.

La película Las damas primero ha sido dirigida por Thea Sharrock (Antes de ti) y ha contado en el reparto con numerosas estrellas del cine como los actores Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Richard E. Grant y Fiona Shaw. Además de su original trama esta cinta sorprende por la increíble química entre los actores protagonistas Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike que sorprenden con su particular guerra desde los primeros minutos de metraje.

La cinta Las damas primero es la sorpresa de este mes en Netflix, ya que nadie esperaba que se convirtiese en un éxito, y puede ser una ficción perfecta para los que están buscando una película divertida con un toque de sátira social. ¿Te has preguntado alguna vez lo que ocurriría si las mujeres mandasen?

¿De qué trata la película Las damas primero?

Esta cinta cuenta sigue a Damien Sachs, un ejecutivo de publicidad arrogante y mujeriego que un día se da un golpe en la calle y despierta en una realidad en la que las mujeres mandan y los hombres obedecen. Cuando regresa a la oficina le pide una bolsa de hielo a una de sus subordinadas y ante la respuesta airada de esta se sorprende y se va a su despacho. Allí se dará cuenta de que ese despacho es ahora de Alex Fox, una poderosa ejecutiva corporativa que ha convertido en su mayor rival. El mundo ha cambiado y las mujeres ocupan todos los espacios de poder.

La comedia Las damas primero es también una sátira social sobre los roles de género y lo que pasaría sobre si cambiasen algún día y los hombres se sintiesen como las mujeres. Una película diferente que, sin esperarlo sus propios creadores se ha puesto en el primer puesto del Top 1 de Netflix.

El reparto de esta película

El protagonista de esta película es el actor Sacha Baron Cohen que interpreta el papel de Damien Sachs, el arrogante, misógino y mujeriego ejecutivo de publicidad. A este actor le conocemos por ser el protagonista de la comedia Borat, por haber sido nominado al Oscar por The Trial of the Chicago 7 y por el guion de Borat Subsequent Moviefilm.

La actriz Rosamund Pike, a la que todos recordamos por su papel en la película Perdida (Gone Girl), da vida a Alex Fox, la implacable ejecutiva que en el nuevo orden establecido ocupa el despacho de Damien y se convertirá en su gran pesadilla.

Además, tienen un papel de peso en esta comedia los actores Emily Mortimer que da vida a Sunny Black, Tom Davis a Chris Black, el marido de Sunny, Weruche Opia a Ruby, la secretario de Damien, Charles Dance, conocido por su papel en de Tywin Lannister en Juego de Tronos, a Fred Powell y Fiona Shaw a Felicity Chase.

También en el reparto están los actores Red Tennant como Charlie, Richard E. Grant, Kathryn Hunter como Glenda Cartwright, Kadiff Kirwan como Austin, Bill Paterson como Louis, Paul Chahidi como Harry, Jordan Metcalfe como Marlon, Danny Ashok como Nick, Dani Moseley como Lauren, Maddie Rice como Kirsty, Ron Cook como el señor Sachs y Deborah Findlay como la señora Sachs, entre otros.

La película Las damas primero es perfecta para los que quieren desconectar con una cinta divertida y original con una trama diferente. Los diálogos entre Sacha Baron Cohen y Rosemunde Pike son en algunas ocasiones brillantes y la química entre los dos actores es sorprendente. Una divertida producción sobre los roles de género que está triunfando en Netflix.

Además de esta divertida película en la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras comedias similares perfectas para una tarde de risas como la cinta francesa en la que se inspira No soy un hombre fácil (2018), la clásica La propuesta (2009), protagonizada por los actores Sandra Bullock y Ryan Reynolds, y Loco por ella (2021).