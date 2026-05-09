Los vestidos bohemios tienen los días contados: su sustituto es más elegante, cómodo y ya lo llevan las escandinavas

A veces hay que renovarse y mirar atrás para llevar novedades. Es el caso de los vestidos que llevan las escandinavas que se perfilan como el nuevo uniforme de la temporada. es una manera de reinventar el clásico vestido bohemio. Tal como especifica el medio francés Biba Magazine, las influencers nórdicas llevan diversos vestidos como los largos de lino bien elegantes pero que dejan ese halo de fantasía y pura comodidad.

En concreto, se centran en vestidos largos que llevan volantes como el de Uniqlo, que se perfila como la prenda estrella de la temporada. aunque no sabemos concretamente cuál es el modelo que más gusta a las nórdicas, lo cierto es que esta marca nos deja diversos modelos de este estilo. Destacan especialmente por ser vestidos largos, acampanados y sin mangas, con volantes en el bajo, que a primera vista parece engañosamente sencillo, pero revela una fuerte personalidad en cuanto te lo pones.

Los vestidos que llevan las escandinavas

Las escandinavas lo han adoptado porque encarna a la perfección su estilo: líneas depuradas, tejidos naturales y una sensación de ligereza absoluta. Una nueva forma de llevar vestido está floreciendo en el norte y está revolucionando nuestras aspiraciones bohemias.

Durante años, el vestido bohemio reinó con sus atrevidos estampados florales, encaje blanco romántico y bordados llamativos, pero las francesas dictan que lo que se lleva esta temporada son aquellas versiones más populares abandonan estos estampados y detalles excesivamente elaborados en favor de cortes más rectos, tejidos más transparentes y diseños más sobrios.

La fluidez y la feminidad se mantienen, pero la estética hippie-chic se atenúa. Este cambio abre paso a una silueta más minimalista, preparando el terreno para el vestido escandinavo.

En el estilo escandinavo femenino, el vestido debe ser fluido pero sencillo, lejos de ser excesivamente elaborado. Por lo que se llevan las líneas mucho más simples y que gustan a todas.

El vestido de Uniqlo que llevan las escandinavas

El famoso vestido de Uniqlo cumple con todos los requisitos: confeccionado en una mezcla de lino con una hermosa caída, es transpirable y se arruga ligeramente sin verse desaliñado, de abril a julio.

Su corte largo y acampanado no ciñe la cintura, no aprieta, estiliza la figura y favorece a todo tipo de cuerpo, con la ventaja añadida de unos prácticos bolsillos laterales. Para identificar un auténtico vestido escandinavo, destacan algunas características clave.

Lejos de reservarse para ocasiones especiales, estos delicados volantes se están convirtiendo en el sello distintivo de un vestido de diario muy a la moda. Además lo puedes llevar en un día de trabajo, para ir a la playa, una tarde de terraceo con amigas.

¿Con que se combina el vestido preferido de las escandinavas?

Combinado con sandalias planas, debajo de una chaqueta ligera o con zapatillas blancas sencillas, el vestido de lino con volantes lo consigue todo sin esfuerzo. Conserva un toque romántico, pero gana en modernidad, convirtiéndose en el sucesor perfecto del vestido bohemio pero totalmente reinventado.

Si nos centramos en sus características, destaca su corte largo con vuelo en la parte inferior. Vestido en capas, suave y voluminoso, crea una impresión bien viva.

El cómodo tejido de seersucker de mezcla de algodón y lino presenta una textura diferente. Cintura ajustable con cordón oculto.

– Transparencia: Ligeramente transparente

– Corte: Corte acampanado

– Forro: Forrado

– Bolsillos: Con bolsillos

Detalles del tejido

Cuerpo: 66% Algodón, 34% Lino/ Interior: 56% Poliéster, 44% Poliéster – Fibra Reciclada

Instrucciones de lavado

Lavar con cuidado a no más de 40 grados, Limpieza en seco

Producción en Uniqlo

Desde la empresa se comprometen a mejorar constantemente los procesos de control de nuestra cadena de producción, tanto interna como externa, para tener una visión clara del origen de las materias primas, los lugares de hilado, la producción y los procesos de tejido y confección.

Esto les permite mejorar la calidad de nuestras prendas y hacer que los procesos de producción sean aún más seguros. Siguen así compartiendo esta información con sus clientes para que puedan tomar decisiones informadas a la hora de comprar prendas de vestir.

En dos colores

Este vestido de lino está en dos colores. En azul marino y también en color blanco. Además hay un modelo bien parecido en color rojo por si prefieres este tono.

El precio de este vestido es de 49,90 euros en ambos colores. Y las tallas que puedes adquirir van de la XXS a la XL, así que puedes escoger la tuya para comprar dentro de la web y es una manera rápida de tener de forma rápida este vestido que gusta a todas y que es totalmente de moda.