Las sevillanas más elegantes hacen colas para comprar este vestido de Zara para Semana Santa

Los vestidos primaverales triunfan gracias a sus colores y estampados. Es el caso del vestido de Zara para semana santa que ya quieren todas las sevillanas. Quedan pocas unidades, así que no te quedes sin él: cómpralo tanto online como en sus tiendas físicas. En tonos bien llamativos y claros, a base de flores y estampados que evocan la primavera, manga larga y lazo de cinturón, es una de las prendas más destacadas de la marca.

Las modas van y vienen, y en concreto esta es una de las que seguro has visto que llevaba tu madre o abuela hace décadas. Como ves, continua en boga. Por esto, si la tienes en casa estás de suerte, y si no, ya la puedes comprar en Zara antes de que se agote. En concreto, es el modelo estampado floral con lazo de cinturón o el vestido de Zara para Semana Santa, todo un hallazgo para vestir durante estos días.

Cómo es el vestido de Zara para Semana Santa

Es el vestido midi de cuello con lazo. Escote pico y manga larga. Cintura elástica con cinturón del mismo tejido. Falda plisada. Forro interior.

Composición de la prenda

Exterior

100% poliéster

Forro

100% poliéster

Que contiene al menos:

Outer Shell

100% poliéster reciclado certificado RCS

Forro

100% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar el vestido de la primavera

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

Guía para el cuidado de la ropa

programa muy suave a 30ºc

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Cómo cuidar la ropa en general

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Pilling

El pilling es la formación de pequeñas bolitas en fibras como la lana o el algodón. Es fácil que aparezca pero no es un motivo para descartar una prenda. Puedes reducir su formación dando la vuelta a la ropa antes de lavarla o eliminarlo usando un quitapelusas eléctrico.

Cuero y accesorios

El cuero es resistente pero delicado. Evita la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia, ya que pueden dañarlo. Para las manchas suaves utiliza un paño húmedo, y para las más difíciles acude a una tintorería. Si se moja, deja que se seque al aire. Para el resto de accesorios, límpialos regularmente con un paño de algodón o un cepillo suave y utiliza productos de limpieza que usen menos sustancias químicas contaminantes.

Lavado profesional

Si es necesaria una limpieza profesional de tus prendas, intenta encontrar tintorerías con sistemas de limpieza húmeda o en seco que utilicen tecnologías menos intensivas en el consumo de agua o energía, y que utilicen productos con menos sustancias químicas contaminantes.

Los vestidos de Zara para esta semana santa

La marca, de Inditex, tiene variedad de vestidos versátiles para pasar estas vacaciones: desde midi, a más cortos. Concretamente. el de estilo floral es perfecto para cenas, celebraciones, ir de procesiones o eventos donde se busque un efecto luminoso pero controlado. Este vestido combina ese beneficio con un estampado atractivo y una silueta fluida que facilita el movimiento.

Cuál es el precio del vestido de Zara para Semana Santa

Lo tienes por 45,95 euros en variedad de tallas, pero como apuntan desde la web de Zara no quedan muchas unidades, así que corre o te quedarás sin él.