He ido a Stradivarius sólo por mirar y he acabado picando: 10 chollazos que no puedes dejar escapar de las rebajas

Las rebajas son uno de los momentos más esperados por quienes desean renovar el armario sin realizar un gran desembolso. Más allá del atractivo de los descuentos, este periodo también permite apostar por prendas versátiles y atemporales que pueden utilizarse durante varias temporadas. Elegir con criterio resulta fundamental para sacar el máximo partido a cada compra, especialmente cuando se trata de básicos o diseños fáciles de combinar con otras piezas del vestuario. En este caso, he ido a Stradivarius y tengo 10 chollazos que no puedes dejar escapar de las rebajas.

Aprovechar las rebajas para adquirir prendas versátiles y de calidad permite comprar menos, pero elegir mejor. Entre las propuestas más interesantes de Stradivarius destacan productos que combinan tendencia, funcionalidad y descuentos especialmente atractivos. Los hay para todos los gustos, desde faldas, a pantalones, pasando por sandalias para este verano.

10 chollazos que no puedes dejar escapar de las rebajas

Top corset con un descuento del 50%

Una de las prendas más llamativas de la temporada es el top corset de tirantes en tejido jacquard, disponible en color crudo. Su precio pasa de 25,99 euros a 12,99 euros, lo que supone un descuento del 50% y lo convierte en una de las ofertas más destacadas.

El diseño incorpora un favorecedor escote corazón, tirantes finos ajustables y un cierre lateral con cremallera invisible que facilita el ajuste. Además, la espalda presenta un acabado encorsetado con lazada regulable, un detalle que aporta un aire sofisticado y permite adaptar la prenda a diferentes siluetas.

Pantalón fluido perfecto para el verano

El pantalón fluido tipo sarong en color piedra reduce su precio de los 22,99 euros hasta 15,99 euros. Su corte de tiro medio, junto con la pernera recta y amplia, favorece la libertad de movimiento y resulta especialmente adecuado para los días más calurosos.

El detalle de lazada en la parte frontal añade un toque diferente sin perder la sencillez, mientras que la cremallera lateral invisible mantiene una estética limpia y minimalista. Gracias a su diseño, puede utilizarse tanto con sandalias planas para un look informal como con cuñas o zapatos de tacón para ocasiones más especiales.

Una trench para muchas temporadas

Las prendas exteriores suelen ser una excelente inversión durante las rebajas, y esta trench larga fluida es un buen ejemplo. Disponible en color marino, su precio baja de 39,99 euros a 19,99 euros, lo que representa una oportunidad muy interesante para incorporar una prenda clásica al armario.

El modelo cuenta con cuello de solapa, manga larga, bolsillos laterales, doble botonadura y un cinturón confeccionado en el mismo tejido que permite ajustar la cintura. Su diseño atemporal facilita que pueda utilizarse durante buena parte del año, tanto sobre vestidos como con vaqueros o pantalones de vestir.

Jeans que nunca pasan de moda: 10 chollazos de Stradivarius

Los vaqueros siguen siendo uno de los básicos imprescindibles de cualquier fondo de armario. El modelo D07 skinny high waist, en lavado denim azul medio claro, pasa de costar 12,99 euros a solo 9,99 euros durante las rebajas.

Estos jeans presentan un corte ajustado, diseño de cinco bolsillos y cierre frontal mediante cremallera y botón metálico. Además, están disponibles en varios colores, lo que facilita encontrar la opción más adecuada para cada estilo.

Vestido midi para eventos y ocasiones especiales

Entre las propuestas más elegantes destaca el vestido midi halter confeccionado en tejido de encaje, disponible en color azul celeste. Su precio baja de 29,99 euros hasta 15,99 euros, con un descuento cercano al 46%.

El diseño incorpora un cuello halter, espalda descubierta y un forro interior del mismo tono que aporta comodidad sin restar protagonismo al delicado tejido exterior. Es una opción adecuada para celebraciones, cenas de verano o eventos informales donde se busca un equilibrio entre sofisticación y frescura.

Cangrejeras piel destalonada

Cangrejera de piel destalonada con detalle de hebilla en empeine. Disponible en color beige. su precio eran 35,99 euros y ahora te las llevas por 19,99 euros, es decir que tienes un 44% de descuento. Y las combinas en verano con todas las prendas antes comentadas.

Falda pantalón bambula bordados

Falda pantalón corta de diseño fluido confeccionada en 100% algodón en tejido principal. Cintura elástica fruncida. Presenta un acabado con volantes y detalle de bordados. Incluye forro interior. Disponible en varios colores. Ahora con las rebajas su precio es de 17,99 euros.

Braguita bikini brasileña básica pico

Braguita bikini de corte tipo brasileña en pico. Disponible en varios colores. Está a 9,99 euros.

Top halter fruncido lazo cuello: 10 chollazos de Stradivarius

Top halter de escote pico. Cierre en el cuello con lazada. Detalle de fruncido en lateral. Disponible en varios colores. Su precio actual es de 9,99 euros cuando antes era de 12,99 euros. Ya te lo puedes llevar en el color que quieras.

Camiseta capa rústica rayas

Camiseta de efecto capa. Corte ancho con cuello redondo y manga larga. Disponible en varios colores. El precio de la camiseta antes de las rebajas era de 15,99 euros y ahora está disponible por 9,99 euros.