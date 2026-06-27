Estas son las sandalias de Parfois más en tendencia que puedes encontrar rebajadas este verano 2026

Con la llegada de las rebajas, muchas personas aprovechan para renovar su colección de calzado con modelos versátiles que puedan acompañar los looks de la temporada. Entre las propuestas más interesantes, las sandalias de Parfois más en tendencia. Son de piel que combinan diseño, comodidad y descuentos de hasta el 52%.

Las sandalias planas continúan siendo una de las grandes tendencias del verano gracias a su capacidad para adaptarse tanto a estilismos informales como a conjuntos más sofisticados. Además, los materiales de calidad y los detalles metálicos se han convertido en elementos clave dentro de las colecciones estivales.

Las sandalias de Parfois más en tendencia

De piel cruzadas con detalle metálico

Entre las opciones más atractivas de las rebajas de Parfois destacan las sandalias de piel cruzadas con detalle metálico, disponibles por 17,99 euros tras aplicar un descuento del 50%. Su precio original era de 35,99 euros.

Este modelo destaca por su diseño elegante y atemporal. Incorpora tiras cruzadas en el empeine y una correa en el tobillo con hebilla ajustable que proporciona una mayor sujeción durante el uso.

Además, cuenta con una posición para el dedo adornada con un detalle metálico de efecto doble que aporta un toque sofisticado sin resultar excesivo. La plantilla acolchada mejora significativamente la comodidad, convirtiéndolas en una excelente alternativa para caminar durante largas jornadas.

Composición:

Corte: 100% piel vacuno

Forro: 100% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela: 100% poliuretano termoplástico

Look ideal:

Estas sandalias funcionan especialmente bien con un vestido camisero blanco de lino, un bolso de rafia de tamaño mediano y unas gafas de sol de estilo clásico.

El resultado es un conjunto fresco y elegante perfecto para paseos urbanos, vacaciones o comidas al aire libre. También pueden combinarse con pantalones fluidos en tonos tierra y una blusa ligera.

Sandalias planas de piel con estampado animal

El estampado animal sigue siendo uno de los recursos favoritos dentro del mundo de la moda por su capacidad para aportar personalidad a cualquier conjunto. Estas sandalias planas de piel con animal print están rebajadas al 50%, pasando de 39,99 euros a 19,99 euros.

Su diseño incorpora posición para el dedo, tiras cruzadas en el empeine y cierre ajustable en el tobillo mediante hebilla. La punta ovalada aporta un acabado moderno mientras que la plantilla acolchada garantiza una mayor comodidad durante todo el día.

Se trata de una opción perfecta para quienes desean incorporar una pieza llamativa sin renunciar a la versatilidad.

Composición:

Corte: 100% piel vacuno

Forro: 100% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela: 100% poliuretano termoplástico

Look ideal:

Para equilibrar el protagonismo del estampado animal, pueden combinarse con unos shorts beige de lino, una camisa blanca oversize y un bolso bandolera en tonos neutros.

Otra alternativa consiste en llevarlas con un vestido negro sencillo y accesorios dorados. De esta forma, las sandalias se convierten en el punto focal del estilismo sin sobrecargar el conjunto.

Sandalias thong de piel con detalle metálico

Las sandalias thong de piel con detalle metálico se han consolidado como una de las siluetas más populares de los últimos años. Parfois propone una versión refinada elaborada en piel que actualmente puede adquirirse por 15,99 euros, un descuento del 52% respecto a su precio original de 32,99 euros.

Este modelo presenta tiras con doble posición para el dedo y un elegante detalle metálico redondeado que aporta un aire contemporáneo.

La punta cuadrada, una de las tendencias más destacadas en calzado, añade un toque moderno y sofisticado.

Corte: 100% piel vacuno

Forro: 75% poliuretano termoplástico y 25% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano termoplástico

Suela: 100% poliuretano termoplástico

Look ideal

Combinan perfectamente con una falda midi satinada en tonos neutros, un top de punto sin mangas y un bolso estructurado pequeño.

Para un look más informal, también pueden acompañarse con unos jeans rectos de tiro alto y una camiseta básica de algodón, logrando una imagen moderna, cómoda y muy actual.

Consejos generales para cuidar las sandalias de Parfois más en tendencia

Para conservar estas sandalias en buen estado durante más tiempo, conviene seguir algunas recomendaciones básicas:

Limpiar regularmente las superficies con un paño suave y seco.

Evitar el contacto prolongado con el agua o la humedad excesiva.

Aplicar productos específicos para el cuidado de la piel cuando sea necesario.

Evitar la exposición prolongada al sol directo para prevenir cambios de color.

Limpiar las plantillas periódicamente para evitar la acumulación de suciedad.

Cómo elegir las mejores sandalias de rebaja para este verano

Antes de comprar unas sandalias rebajadas, es recomendable valorar aspectos como la calidad de los materiales, la comodidad de la plantilla, el tipo de cierre y la versatilidad del diseño. Apostar por colores neutros, acabados atemporales y materiales resistentes suele garantizar un mayor aprovechamiento de la inversión a largo plazo.

Las sandalias de Parfois destacan precisamente por reunir estas características, ofreciendo diseños fáciles de combinar que pueden acompañar múltiples estilismos durante toda la temporada estival.