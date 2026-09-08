Angie Vásquez, de trabajar para grandes fortunas como arquitecta a crear bolsos: «Quería unir diseño, oficio y emoción»

Existen grandes cambios que dan pie a inesperados proyectos personales. Decimos personales en tanto que respetar la atención de un proyecto cuando se trata de artesanía siempre es un punto a favor, y una manera de presentar a Angie Vásquez. Su historia habla de la tradición de la marroquinería en España y de cómo aplicó sus fundamentos sobre la arquitectura para crear una firma de bolsos, accesorios y piezas de decoración homónima, que refleja su forma de entender la belleza: a través de la pulcritud en el diseño. «Después de años ejerciendo como arquitecta, decidí trasladar esa manera de entender las formas, las proporciones y la funcionalidad al diseño de complementos». Así nació Angie Vásquez, una firma de bolsos de autor hechos artesanalmente en España. Hablaremos con ella sobre la artesanía, los retos de crear una firma desde una ubicación como Lanzarote y el lugar que ocupa hoy el made in Spain en la mente de los consumidores.

El valor por el trabajo manual ha hecho que profesiones como el diseño y la arquitectura converjan en proyectos únicos. Nos confiesa que su vocación ya estaba latente, pero que el proyecto comenzó tras descubrir la marroquinería artesanal en España: «Encontré el medio perfecto para crear piezas que combinan diseño, oficio y emoción». Todas sus piezas están elaboradas y pintadas a mano, apostando por una producción limitada donde la artesanía, el diseño y la sostenibilidad son los pilares fundamentales de cada creación.

Hoy no es extraño escuchar hablar de artesanía, de marca nacional y de proyectos significativos. El made in Spain, en concreto, se ha convertido en un lema que aboga por personalidad, tradición, cultura y, en muchos casos, exclusividad. Los productos hechos a mano se han convertido en un símbolo de distinción y la importancia del trabajo artesanal está hoy más latente que nunca. Un tema que abordamos con la artesana.

Pregunta: ¿Por qué crees que la artesanía se está imponiendo frente a la producción rápida?

Respuesta: Creo que cada vez somos más conscientes de lo que consumimos. Frente a la inmediatez de la producción masiva, la artesanía ofrece autenticidad, calidad y una historia detrás de cada pieza. Un bolso artesanal no sólo cumple una función, también refleja el tiempo, la dedicación y el conocimiento de quien lo crea. Esa conexión emocional es difícil de sustituir y yo elaboro cada uno de mis bolsos.

P: ¿Cómo es el proceso de selección de los materiales con los que trabajas? ¿Te resulta sencillo encontrar la calidad que buscas?

R: La selección de materiales es una de las partes más importantes del proceso. Trabajo principalmente con pieles de curtidores españoles certificados, buscando siempre el equilibrio entre calidad, durabilidad y belleza. Encontrar exactamente lo que busco no siempre es sencillo; requiere tiempo, investigación y una relación muy cercana con los proveedores. Pero esa exigencia que tenemos las firmas artesanales por dar calidad ya forma parte de la identidad de la marca.

P: ¿Crees que la consumidora actual valora el trabajo artesanal y todo lo que hay detrás de una pieza hecha a mano?

R: Sí, cada vez más. Existe un interés creciente por conocer el origen de los productos y valorar quién los hace y cómo se fabrican. Las consumidoras buscan piezas que perduren en el tiempo, que tengan personalidad y que representen una forma de consumir más responsable. Creo que esa tendencia seguirá creciendo.

P: ¿Cómo ha sido construir una marca de bolsos desde las Islas Canarias? ¿Qué retos y oportunidades te ha brindado hacerlo desde allí?

R: Canarias me ha permitido desarrollar la marca desde un entorno muy inspirador, con una identidad propia y una gran riqueza creativa. Al mismo tiempo, la insularidad supone retos logísticos importantes, tanto en el acceso a materiales como en los costes de producción y distribución. Sin embargo, también me ha enseñado a valorar la producción local, a trabajar de forma más consciente y a construir una marca con una identidad muy definida.

P: ¿Quién fue el primer cliente que recuerdas con especial cariño y qué significó para ti aquel momento?

R: Para mí todos son especiales, pero a las personalizaciones o pedidos especiales los recuerdo con muchísimo cariño, de mi primera clienta con un bolso pintado a mano porque fue la primera persona que creyó en mi trabajo antes incluso de que la marca estuviera consolidada. Ver que alguien elegía llevar una pieza creada con mis propias manos fue una confirmación de que el proyecto tenía sentido. Ese momento me dio la confianza para seguir adelante.

P: ¿Qué valores o sensaciones te gustaría que transmitieran tus bolsos a las mujeres que los llevan?

R: Me gustaría que cada bolso transmitiera elegancia, autenticidad y confianza. Quiero que quien lo lleve sienta que lleva una pieza especial, creada con intención y cuidada hasta el último detalle. Aspiro a que mis diseños acompañen a mujeres que valoran el diseño de autor, la artesanía, el arte y la calidad por encima de las tendencias pasajeras.

P: Si pudieras elegir a cualquier mujer para que llevara uno de tus bolsos, ¿quién sería y por qué?

R: Más que pensar en una persona concreta, me emociona imaginar a mujeres con personalidad propia, seguras de sí mismas y que entienden la moda como una forma de expresión. Si tuviera que elegir a alguien, sería la Reina Letizia. Su apuesta por el diseño español, la artesanía y el talento nacional representa valores con los que me siento muy identificada y sería un honor ver uno de mis bolsos formando parte de ese discurso.