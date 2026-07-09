Adiós a los zuecos Birkenstock, New Balance acaba de presentar el nuevo calzado estrella del verano en colaboración con Miu Miu

La colaboración entre New Balance y Miu Miu continúa consolidándose como una de las alianzas más influyentes dentro de la moda contemporánea. Desde su debut, ambas firmas han demostrado que el equilibrio entre el rendimiento deportivo y el lujo sofisticado puede dar como resultado diseños capaces de marcar tendencia temporada tras temporada, y ahora presentan el nuevo calzado estrella del verano.

La estética técnica y funcional de New Balance encuentra en el universo refinado, femenino y desenfadado de Miu Miu el complemento perfecto para crear piezas que rápidamente se convierten en objetos de deseo. Ahora, la colaboración presenta una nueva interpretación de uno de los modelos más icónicos de la firma deportiva: las New Balance x Miu Miu 530 SL

Cuál es el nuevo calzado estrella del Verano

Las mules que reinventan el clásico sneaker con una silueta abierta que combina comodidad, elegancia y un aire vintage irresistible. Según Grazia «Poseen precisamente ese encanto, tomando la reconocible silueta de una zapatilla y despojándola lo justo para que parezca más relajada, exclusiva y con un toque». Este lanzamiento mantiene el ADN de ambas marcas, pero introduce una propuesta fresca y sofisticada que promete convertirse en uno de los calzados más buscados de la temporada.

Las nuevas New Balance x Miu Miu 530 SL

Están inspiradas en el famoso estilo New Balance de 1992, reinterpretando una de las siluetas más representativas de la marca.

Se transforman en elegantes mules sin talón, aportando una estética sencilla y sofisticada.

Incorporan piel de becerro blanqueada con un acabado envejecido que genera un atractivo efecto vintage.

Su apariencia desgastada evoca el encanto de un calzado cuidadosamente usado por alguien con un gusto exquisito por la moda.

La versión blanca oficial está confeccionada en piel de becerro con inserciones de piel de alta calidad.

Incluyen una suela de goma resistente con dibujo geométrico que ofrece excelente tracción y comodidad.

Los cordones de algodón y piel conservan el carácter deportivo que identifica a New Balance.

Aunque mantienen los códigos estéticos clásicos de la firma deportiva, la ausencia del talón aporta el refinamiento despreocupado que caracteriza a Miu Miu.

Cómo combinar el nuevo calzado estrella del verano

Con pantalones de pierna ancha

Los pantalones de pierna ancha son uno de los mejores aliados de estas mules. Un diseño en lino, mezclilla o sastrería crea un contraste elegante con la silueta deportiva del calzado.

El resultado es un look moderno, cómodo y muy actual. «La parte trasera abierta añade el toque justo de sorpresa cuando se mueve el bajo», afirma desde Grazia.

Con jeans rectos

Los jeans rectos funcionan perfectamente con este modelo. Basta con doblar ligeramente el bajo del pantalón para dejar visible el diseño de las mules y crear un conjunto casual con un toque de lujo.

Con minifalda

Las minifaldas plisadas, de mezclilla o de cuero permiten resaltar el diseño abierto de las mules. Puedes completar el conjunto con una camisa oversize, un suéter ligero o una camiseta básica para conseguir un estilo inspirado en las pasarelas.

Con vestidos midi

Un vestido midi fluido, especialmente en tonos neutros, crea un interesante contraste entre la feminidad de la prenda y el aire deportivo del calzado. Una combinación ideal para el día a día o para un brunch de fin de semana.

Consejos para cuidar las New Balance x Miu Miu 530 SL

Para conservar el acabado premium de estas mules durante más tiempo, es recomendable seguir algunos cuidados básicos:

Limpiar la piel con un paño suave ligeramente húmedo después de cada uso.

Evitar el contacto prolongado con agua o humedad excesiva.

No utilizar productos abrasivos que puedan alterar el efecto vintage original.

Aplicar periódicamente un acondicionador específico para piel de becerro.

Guardarlas en su bolsa protectora cuando no se utilicen.

Introducir hormas o papel libre de ácido para conservar su forma.

Mantenerlas alejadas de la luz solar directa durante largos periodos.

Limpiar la suela de goma con un cepillo de cerdas suaves para eliminar suciedad acumulada.

Evitar el uso continuo durante varios días seguidos para permitir que los materiales respiren.

Razones para tener el nuevo calzado estrella del verano

Las zapatillas tipo mule representan una evolución natural dentro de la tendencia «sport-luxury», que busca fusionar comodidad y exclusividad. Este modelo responde perfectamente a esa demanda, ya que conserva el ADN deportivo de New Balance mientras incorpora el lenguaje estético de Miu Miu.

Por su parte, el acabado vintage se ha convertido en uno de los recursos más apreciados dentro de la moda de lujo actual. Lejos de buscar una apariencia completamente nueva, muchas firmas apuestan por texturas envejecidas que transmiten personalidad, autenticidad y un aspecto naturalmente sofisticado.

Las New Balance x Miu Miu 530 SL reúnen precisamente esas cualidades: