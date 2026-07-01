El refugio de José Andrés en Cádiz: el pueblo marinero que inspira su cocina y donde las casas ya superan los 400.000 euros

Cuando José Andrés necesita desconectar de su intensa actividad como cocinero y fundador de World Central Kitchen, hay un destino al que siempre le gusta regresar: Zahara de los Atunes, uno de los pueblos más emblemáticos de la costa gaditana. Este antiguo enclave pesquero, situado frente al Atlántico, no sólo es el lugar donde disfruta de sus vacaciones en familia, sino también un espacio que ha influido en su manera de entender la gastronomía.

La relación del chef con Cádiz viene de lejos. Durante su juventud realizó el servicio militar en la provincia y, además, la familia de su esposa tiene raíces andaluzas. Ese vínculo personal hizo que encontrara en Zahara de los Atunes el lugar perfecto para establecer un refugio lejos del ritmo de ciudades como Washington, donde desarrolla buena parte de su carrera profesional. Si hay algo que define Zahara de los Atunes es su cocina. El atún rojo de almadraba es el gran protagonista de la gastronomía local, una tradición centenaria que convierte cada primavera al municipio en uno de los grandes referentes culinarios de España. Para José Andrés, que siempre ha defendido el valor del producto de calidad y el respeto por los ingredientes, esta forma de cocinar representa muchos de los valores que ha trasladado a sus propios proyectos gastronómicos.

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Aunque José Andrés no cuenta con un restaurante en Zahara de los Atunes, sí mantiene una estrecha relación con la gastronomía de la zona. Su imperio gastronómico se extiende principalmente por Estados Unidos, donde dirige restaurantes como Jaleo, Bazaar Meat o Zaytinya, todos ellos caracterizados por reinterpretar la cocina española desde una perspectiva contemporánea. Sin embargo, cada vez que regresa a Cádiz aprovecha para disfrutar de los establecimientos locales especializados en atún rojo y cocina marinera, convencido de que el mejor lujo es un producto excelente tratado con sencillez.

Además de la gastronomía, Zahara se ha convertido en uno de los destinos favoritos de numerosos rostros conocidos, atraídos por su ambiente discreto, sus playas y su oferta culinaria. Esa creciente popularidad también se ha trasladado al mercado inmobiliario. El chef posee una vivienda en la localidad, concebida como un espacio familiar donde descansar y compartir tiempo con amigos y seres queridos. Aunque nunca ha mostrado demasiados detalles sobre la propiedad, se sabe que buscaba una casa integrada en el paisaje, con espacios abiertos, mucha luz natural y cercanía al mar.

Comprar una vivienda en Zahara de los Atunes ya no está al alcance de cualquier bolsillo. El precio medio supera actualmente los 4.000 euros por metro cuadrado, una cifra que convierte al municipio en uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos de la provincia de Cádiz. Esto significa que una vivienda de unos 100 metros cuadrados puede superar fácilmente los 400.000 euros, mientras que las casas situadas en primera línea de playa o con vistas al Atlántico alcanzan precios muy superiores.

En apenas unas décadas, Zahara de los Atunes ha pasado de ser un tranquilo pueblo pesquero a convertirse en uno de los destinos más cotizados del litoral andaluz. Sin embargo, sigue conservando la esencia que conquistó a José Andrés: la autenticidad de su gente, el respeto por el mar y una gastronomía donde el producto sigue siendo el verdadero protagonista. Quizá por eso, cada vez que puede, el chef regresa a este rincón gaditano para recordar que las mejores recetas nacen, muchas veces, de los lugares más sencillos.