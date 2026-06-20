El nuevo ‘Air Force One’ de Donald Trump: una Casa Blanca voladora de 400 millones, lujo y tecnología secreta actualizada

Donald Trump ha tomado una decisión histórica. Después de 37 años al servicio de varios presidentes de Estados Unidos, el mítico Air Force One se prepara para decir adiós y dejar paso a una nueva aeronave. El legendario avión presidencial, convertido durante décadas en una auténtica Casa Blanca en el aire, será sustituido temporalmente por un Boeing 747 VC-25B Bridge valorado en 400 millones de dólares y procedente de Qatar. El aparato servirá como solución puente hasta la llegada de los nuevos aviones encargados por la Administración estadounidense a Boeing y cuya entrega está prevista para 2028.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es el cambio de aeronave, sino la transformación que ha sido necesaria para convertir este gigantesco Boeing en uno de los aviones más sofisticados del planeta. El aparato llegó prácticamente vacío y durante semanas un ejército de ingenieros, técnicos, especialistas en comunicaciones y expertos en seguridad ha trabajado sin descanso para construir un auténtico centro de mando capaz de gobernar Estados Unidos desde 10.000 metros de altura.

Todo este proceso puede verse en un documental de National Geographic, donde se muestran algunos de los secretos de una reforma que va mucho más allá del lujo. De hecho, la producción deja claro que el objetivo no es crear un avión espectacular, sino una fortaleza aérea preparada para responder a cualquier situación. «Este avión fue transformado en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo que nadie ha visto jamás», afirma Donald Trump durante una de sus intervenciones grabadas en la Base Andrews, donde permanece estacionada la aeronave.

Una Casa Blanca voladora

Una de las primeras zonas que llama la atención es la suite presidencial. Trump ha querido introducir cambios importantes respecto al modelo anterior. Los tradicionales sofás cama dejan paso a una cama de matrimonio, se amplía el espacio disponible para el descanso y se incorpora una televisión de mayor tamaño. También se ha rediseñado el baño presidencial para hacerlo más amplio y funcional. Puede parecer un detalle menor, pero en un avión donde cada centímetro cuenta, ganar espacio es casi un lujo reservado a muy pocos.

Un despacho presidencial renovado

La oficina presidencial también experimenta una transformación radical. El documental muestra cómo desaparecen algunos elementos clásicos asociados a anteriores administraciones. La madera oscura y los acabados más tradicionales dejan paso a una estética más moderna, modular y tecnológica. Al fin y al cabo, este espacio no es un despacho cualquiera: desde aquí el presidente puede mantener reuniones con líderes internacionales, gestionar crisis diplomáticas o tomar decisiones estratégicas mientras cruza medio mundo.

Lo que no se ve en el nuevo avión de Donald Trump

Pero lo más fascinante del nuevo Air Force One no está en lo que se ve, sino en lo que permanece oculto. Bajo los paneles, detrás de las paredes y repartidos por toda la estructura se esconden algunos de los sistemas más avanzados del mundo. Comunicaciones seguras, equipos de navegación de última generación y mecanismos de defensa que siguen siendo material clasificado forman parte de una red diseñada para garantizar que el presidente pueda seguir ejerciendo sus funciones incluso en los escenarios más complejos.

Un protocolo milimétrico de despegue

El documental también deja una curiosidad poco conocida sobre el funcionamiento de esta aeronave presidencial. Cuando Donald Trump se acerca al avión, el Servicio Secreto activa un protocolo específico y los pilotos reciben instrucciones constantes a través de la radio. Uno de ellos explica que, cuando el presidente entra a bordo, primero se ponen en marcha los motores del lado derecho del avión. Solo cuando todas las comprobaciones son correctas se arrancan los motores del lado izquierdo. Un procedimiento milimétrico que refleja hasta qué punto todo está calculado.

Motores de 22 millones de dólares cada uno

Otra de las cifras que más impresionan tiene que ver con los motores. Cada uno pesa aproximadamente 5.400 kilos y su valor ronda los 22 millones de dólares. Para adaptar el avión a sus nuevas necesidades, los ingenieros han tenido que intervenir directamente en el sistema energético de la aeronave.

La electricidad se genera mediante sistemas conectados a las turbinas, por lo que fue necesario instalar generadores mucho más potentes. No se trata de alimentar luces o pantallas, sino de garantizar el funcionamiento continuo de sistemas de comunicaciones, navegación, seguridad y defensa.

Más que un simple avión: la fortaleza de Donald Trump en el aire

Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Aunque popularmente se hable del Air Force One como si fuera un avión concreto, en realidad ese nombre se utiliza para cualquier aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense en la que viaje el presidente. Sin embargo, los Boeing presidenciales han convertido ese término en un símbolo global.

Una casa de más de 1.000 metros

Trump ya ha confirmado que estrenará la aeronave en algunos de sus próximos desplazamientos internacionales, incluidos viajes diplomáticos y cumbres clave. Será entonces cuando esta nueva Casa Blanca voladora empiece realmente su servicio.

Porque más allá del lujo, del diseño o de la tecnología, lo que convierte al Air Force One en algo único es su función: permitir que el presidente de Estados Unidos gobierne el país desde cualquier punto del planeta. Y eso, incluso en 2026, sigue siendo una de las imágenes más poderosas del mundo.