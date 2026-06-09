El musical más esperado por la jet set llega a Madrid este septiembre: SIX aterriza en la Gran Vía en 2026
Madrid se prepara para recibir uno de los mayores éxitos del teatro musical contemporáneo con la llegada de SIX el musical, un espectáculo que ha conquistado escenarios de todo el mundo y que ahora aterriza en la capital española. Su estreno está previsto para septiembre de 2026, marcando un hito importante al tratarse de la primera vez que se representará en español. El histórico Teatro Gran Vía será el espacio encargado de acoger esta producción, que promete convertirse en uno de los eventos culturales más comentados y esperados de la temporada teatral en Madrid.
La llegada de SIX el musical a Madrid en septiembre de 2026 representa uno de los estrenos más esperados de la escena teatral actual, no sólo por su éxito internacional, sino también por la forma en la que ha sabido conectar historia, música y cultura pop en un mismo espectáculo. Con su mezcla de humor, empoderamiento femenino y una puesta en escena vibrante, todo apunta a que su llegada a la Gran Vía madrileña será un acontecimiento capaz de atraer tanto a amantes del teatro musical como a nuevos públicos, consolidándose como uno de los grandes títulos de la temporada.
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