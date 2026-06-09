Desde su estreno, SIX se ha consolidado como un auténtico fenómeno mundial, capaz de trascender el formato tradicional del teatro musical para convertirse en una experiencia cultural global. Cada año es visto por más de 3,5 millones de espectadores en todo el mundo, y su éxito ha sido reconocido con una impresionante lista de galardones que incluye más de 35 premios internacionales, entre ellos dos prestigiosos Tony Awards y una nominación al Grammy. A esto se suma su enorme impacto en el entorno digital, donde sus canciones y fragmentos del espectáculo han acumulado miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming, además de millones de visualizaciones en redes sociales, consolidando su estatus como fenómeno viral.

Las seis reinas de SIX reescriben la historia

La esencia de SIX reside en su original reinterpretación histórica, en la que las seis esposas de Enrique VIII –Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr– dejan de ser figuras secundarias para convertirse en protagonistas absolutas de su propia historia. En lugar de ser contadas desde la perspectiva del rey, son ellas quienes suben al escenario para narrar su experiencia, transformando siglos de relato tradicional en una poderosa puesta en escena donde combinan humor, emoción y reivindicación personal. Cada una aporta su propia voz para reconstruir su identidad a través de un formato que mezcla narrativa histórica con estética contemporánea.

Música pop, espectáculo y empoderamiento femenino

Uno de los elementos más distintivos de SIX el musical es su propuesta musical, que fusiona el teatro con el formato de un concierto pop moderno. Las canciones están inspiradas en grandes estrellas internacionales como Beyoncé, Adele, Rihanna o Ariana Grande, lo que refuerza su conexión con el público actual y especialmente con las nuevas generaciones. A esto se suma la presencia de una banda femenina en directo, que aporta una energía aún más auténtica al espectáculo. Este enfoque ha convertido al musical en una experiencia única que ha dado lugar al fenómeno del Queendom, una comunidad global de seguidores que ha impulsado su popularidad en redes sociales y ha convertido sus canciones en auténticos himnos virales.

De Cambridge al mundo y ahora a Madrid

El origen de SIX es tan sorprendente como su éxito. El musical fue creado por Toby Marlow y Lucy Moss cuando aún eran estudiantes en la Universidad de Cambridge, como un proyecto universitario que terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. Desde entonces, ha pasado por escenarios de primer nivel como el West End de Londres, Broadway y más de 15 países diferentes, consolidándose como una de las producciones más influyentes del teatro musical reciente. Tras su paso por Barcelona en su versión original en inglés, Madrid se prepara ahora para recibir en 2026 su primera producción completamente en español, lo que supone un nuevo paso en su expansión global.