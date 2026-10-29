El mejor plan para Halloween está en este hotel de Madrid: rituales de belleza, ‘brunch’ mexicano y cócteles desde 22 euros

Si eres de las que prefieren un buen tratamiento de belleza a una fiesta de disfraces, pero tampoco perdonan un plan gastronómico, hemos encontrado una propuesta para este Halloween. El hotel Santo Mauro de Madrid combina su oferta beauty con una celebración del Día de Muertos que incluye un brunch mexicano, cócteles especiales y una decoración llena de color. Todo en un mismo escenario para organizar una escapada sin salir de la capital.

Para empezar por los cuidados, Santo Mauro ha incorporado los tratamientos faciales y corporales de Natura Bissé. Entre ellos destaca Citrus Vita-Essence Body, un ritual de la colección C+C Vitamin que combina aromas cítricos y cuidado corporal. Según la firma, está orientado a hidratar y mejorar la luminosidad, la elasticidad y la firmeza de la piel. Los huéspedes también pueden solicitar los tratamientos en su habitación o suite para disfrutar de una experiencia más privada.

Hasta el 2 de noviembre, el hotel acoge el Día de los Muertos con el apoyo de la Fundación Casa de México en España. La entrada y el vestíbulo incorporan un altar con calaveras de barro negro de Oaxaca, grandes velas escamadas, papel picado y flores multicolores. Una puesta en escena que acerca al visitante a una celebración con identidad propia, en la que el recuerdo de los que ya no están convive con la música, los sabores y la alegría de reunirse.

La parte gastronómica tiene una cita señalada: el brunch mexicano del 31 de octubre y el 1 de noviembre, con un precio de 115 euros. La propuesta reúne zumo de maracuyá y mango, michelada o uno de los cócteles creados para la ocasión, además de galletas con forma de calavera y el imprescindible pan de muerto.

A partir de ahí, el menú recorre sabores mexicanos con quesadillas de morro y chorizo, pozole, pollo con mole y ceviche de lubina. También hay carnitas con tortitas y pico de gallo, y picantón deshuesado a la brasa con mole y arroz. Para terminar, calabaza en tacha, uno de los dulces tradicionales de estas fechas.

Quienes prefieran acercarse a tomar una copa tienen hasta el 2 de noviembre para probar tres combinados especiales, servidos con una tapa de quesadilla de morro y chorizo. Paloma de los muertos (22 euros) mezcla mezcal, tequila, habanero, Ancho Reyes, lima y soda de pomelo; Calavera (24 euros) combina tequila añejo, calabaza especiada, coco y amaretto. La opción más exclusiva es Margarita Prohibida (69 euros), con tequila Don Julio 1942, lima, agave y sal negra del Himalaya. Tratamiento, brunch o cóctel: tres formas de montar un Halloween a medida, con el Día de Muertos como protagonista y sin necesidad de buscar disfraz.