Los mejores planes para celebrar Halloween 2026 en Madrid: restaurantes, cócteles y experiencias terroríficas

Cada 31 de octubre, el ambiente parece tomar un aire más misterioso; las calles se llenan de pequeños monstruos buscando dulces a golpe de «truco o trato» y en Madrid, entre sus rincones, se ocultarán planes escalofriantes. Bueno, escalofriantes, si entendemos que esa palabra también puede llegar a implicar coctelería, delicias sobre el plato y divertidísimos planes para pasar con amigos o en familia. Lo que es cierto es que Madrid se ha convertido, de nuevo, en la capital del terror gracias a la cantidad de rincones que ceden este día a celebrar la noche más terrorífica del año. Y como queremos que vivas un Halloween diferente, te presentamos los mejores planes.

Conoce el arte en un centro de lujo

Arte, artesanía y memoria son los tres pilares que sostienen las activaciones que han preparado en Las Rozas Village. A las puertas de que este destino de compras de lujo haga una de las reformas más ambiciosas de tu historia, ha decidido ceder su superficie para reivindicar el valor cultural de esta festividad. Propone para ello cuatro etapas donde La Muerte marcará el comienzo de viaje, el Guía acompañará al visitante, El Guardián del Umbral protegerá el tránsito y El Altar, dedicado a Audón Punzo Ángel (artesano del cobre mexicano), culminará el recorrido.

Lo hace de la mano de la artista Martha Cea, fundadora de Dómmina Art, una iniciativa dedicada a preservar la artesanía mexicana y cuyas obras acompañan todo el recorrido por el interior de las Rozas Village. Además de una selección de delicias mexicanas que podrán disfrutarse en todos los restaurantes del espacio.

Degusta un dulce tradicional

Ubicado en la Plaza de la Independencia número 5, el restaurante Bakan es uno de los rincones más sofisticados de la ciudad para adentrarse en las raíces gastronómicas de la cultura mexicana. En honor a su cultura, este año han preparado una cocina llena de memoria, color y sabor. En la noche del Día de los Muertos, como se denomina en México, el restaurante lucirá un decorado tradicional mediante arte popular mexicano. Pero no todo es fachada; aquí se viene a comer y por eso el plato estrella, disponible hasta el día 4 de noviembre, será el pan de muerto con chocolate caliente especiado. Un pan dulce tradicional de México que se consume y se coloca en los altares durante la celebración del Día de Muertos.

Screamfield Park

Si eres de los que cada año se pone el maratón de películas de terror cuando llegan estas fechas: enhorabuena, ahora vas a poder vivir tu propia historia de miedo. Este año ha llegado a Madrid el primer parque temático del terror. Para ello te vas a tener que desplazar a Mejorada del Campo, donde se encuentra Screamfield Park, y ahí disfrutar (o no) de una jornada llena de sustos y sorpresas.

Este espacio cuenta con más de 70 actores que recorrerán el parque, haciendo todavía más terrorífica la experiencia. Y es que en producción no han escatimado: han invertido 500.000 euros y cuentan con escenarios tematizados, actores profesionales, producción cinematográfica, efectos especiales y una narrativa diseñada para mantener la tensión durante toda la experiencia. Todo para conseguir que cada experiencia sea completamente diferente; así podrás volver tantas veces como quieras.

Un cóctel «truco o trato»

De pequeños, la frase «truco o trato» se convertía en una especie de hechizo que llenaba las bolsas de chuche al recorrer el vecindario disfrazados la noche de Halloween. Este año, la misma frase da nombre a uno de los cócteles más terroríficos de Dani Brasserie. El icónico restaurante situado en la azotea del Four Seasons Hotel Madrid propone un cóctel elaborado a base de Brugal 1888, licor de humo, fruta de la pasión, zanahoria, lima y espuma de sésamo negro. No es todo, ya que para pasar el Día de Todos los Santos con un toque dulce, este mismo enclave propone en el Dani’s Sunday Brunch del domingo 1 de noviembre un buffet decorado para la ocasión, donde no faltarán Halloween cookies, Halloween cupcakes y huesos de muerto.

Vivir la tradición en un hotel de lujo

Santo Mauro y su alianza con la Fundación Casa de México en España han hecho del interior del hotel una de las paradas más especiales para poder acercarse a la tradición mexicana en un enclave de lujo. El resultado son dos semanas en las que el hotel se convertirá en una de las principales sedes de las festividades. Entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre, el lobby y la entrada del hotel se cubrirán con motivos de la celebración, siendo el altar con calaveras de barro negro de Oaxaca la gran atracción. Se suman el pan de muerto y tres combinados diseñados para la ocasión para poner el gusto al encuentro, del 25 al 2 de noviembre.

Cena musical a la luz de las velas

Todo buen escenario que vaya a convertirse en la sede para celebrar la noche de Halloween debe tener un ambiente misterioso y una banda sonora a la altura. Es el caso de Cornamusa Cibeles, que este año celebra sus Noches en Vela(s), donde miles de velas serán la única luz de la velada y habrá un concierto en directo entonando las melodías más misteriosas.

Todo ello acompañado de un menú elaborado por el chef Manuel Berganza que comienza con un cóctel de bienvenida y dará paso a una selección de entrantes para compartir que incluyen tosta de ensaladilla, anguila y encurtidos, brioche de sobrasada, limón curado y miel y ensalada de tomate con zanahoria moruna. El plato principal será una corvina de Cádiz acompañada de coliflor en salsa tostada de mantequilla. Como postre, cerrará la experiencia una torrija con leche ahumada y helado de violetas.

Espectáculo y sabores locales

Quintoelemento es una experiencia que se adapta perfectamente a todas las celebraciones. Este año, han preparado para el día 31 de octubre una experiencia donde habrá un menú especial, coctelería y espectáculos ad hoc para este encuentro. Empecemos por la gastronomía, donde el hilo conductor serán los sabores de la tradición y podrás encontrar crujiente de tapioca con tartar de atún, crema de calabaza y jengibre y solomillo con reducción de oporto.

La novedad viene de la parte de la coctelería, que por primera vez desde que abrió el restaurante se saldrá de los cinco elementos que dan nombre a este lugar para explorar nuevos y complejos sabores. Y todo ello se amenizará con espectáculos tematizados que habrá bajo su cielo interactivo.

Un club de lectura

Con tantas historias sobre fantasmas, monstruos y leyendas varias que se han recopilado a lo largo de los años en las páginas de un libro, celebrar estas fiestas en un club de lectura se convierte en un plan escalofriante para vivir estas fiestas. Donde puedes vivirlo es en Nuga Castella, que ha creado su propio club de lectura con la escritora Almudena Infantes.

Books & Cups tendrá lugar el sábado a las 11:00 h en el Foodhall de El Callejón de Nuga Castellana. Habrá literatura, pero también un brunch, cortesía de Monster Sushi. Entre las degustaciones habrá tostadas, bikinis, croissants y pain au chocolat, acompañadas de café, chai, matcha o zumo de naranja natural.