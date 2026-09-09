Planes Madrid: desde festivales hasta eventos deportivos, descubre cómo se prepara la capital para dar la bienvenida a septiembre

Siempre se dice que septiembre es el mejor mes para volver a Madrid. Razón no le falta a quienes año tras año recitan esta frase, que ya podría catalogarse casi como un refrán madrileño. En este mes, la vuelta a las oficinas, los planes y el buen tiempo vuelven a llenar la ciudad tras el parón que desencadenan los meses de verano. Planes hay de sobra, porque septiembre trae consigo la vuelta a los tardeos, los festivales al aire libre, las activaciones y la vuelta a los eventos deportivos, que este año tendrán el Gran Premio de Fórmula 1 como el máximo eslabón. Entre tanto, desde COOL te queremos proponer diferentes planes para que la vuelta a la rutina sea mucho más llevadera.

El festival de la gilda

El próximo sábado 19 de septiembre, de 12:00 h a 00:00 h, el Autocine Madrid se convierte en la sede del mayor festival de gildas de España. Su restaurante Rita’s será el centro de operaciones de este evento, donde se darán cita algunas de las mejores gilderías del país para disfrutar de una velada en torno a uno de los mejores mixes encurtidos de nuestra gastronomía. Habrá más de 50 variedades de gildas para disfrutar y un set de DJ, música en directo, vermuts y hasta zona de pinchos y toro mecánico para poder encontrar una parada diferente durante todo el día. Además de un gran reto: crear entre todos la gilda más larga.

Una experiencia ‘boutique’ con la F1

Como ya sabemos, la Fórmula 1 y su llegada tras más de cuatro décadas han hecho que durante el fin de semana del 11 de septiembre la ciudad se paralice y aparezcan en rincones que dábamos por sentado ofertas que cambien por completo el rumbo de los planes. Uno de ellos es en Las Salesas, donde Only YOU Hotels x Red Bull Curates presentan The Guest House, un rincón en el corazón de la ciudad dispuesto a servir de refugio y punto de encuentro para los aficionados de la Fórmula 1. Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, cada rincón del hotel tendrá una función diferente: gaming, competición, gastronomía y entretenimiento para disfrutar entre amigos.

El ‘mercadillo’ más cool para tu cocina

Aquellos a quienes les apasione el diseño y la cocina tienen que tener el 24 de septiembre guardado en su calendario, porque será el momento en el que comience uno de los mercadillos más especiales e inesperados. La icónica firma de cocina Le Creuset vuelve a abrir su mercadillo más especial en el Espacio Larra. Vuelve por segundo año, tras reunir a miles de personas en su primera edición, y estará solo durante cuatro días; la entrada es gratuita. En el plan puedes ver piezas exclusivas, colecciones especiales, colores poco habituales y referencias difíciles de encontrar.

Tour por las bodegas de Madrid

Septiembre abre la veda a disfrutar del enoturismo como nunca, ya que es ahora cuando la vendimia pone a las bodegas en su momento de máxima actividad. El paisaje cambia y, dentro de la sierra, las visitas a bodegas se convierten en el mejor plan para disfrutar los fines de semana. Desde Gourmet Madrid Tour proponen una ruta de bodegas de Madrid pertenecientes a la zona del Valle del Tajo. Estas visitas tienen lugar de lunes a sábado, de 9:30 am a 15:30 pm, con una duración de 6 horas y con grupos reducidos. En ella se pueden visitar 3 bodegas diferentes, donde se realiza una cata y se disfruta de un picoteo.

Rumbo al salvaje oeste en el Hipódromo de la Zarzuela

Ya es el tercer año consecutivo en el que el Hipódromo de la Zarzuela adopta una estética americana de los eventos hípicos tradicionales como fiesta. Las causantes de este revuelo fueron las creadoras de Ya Tengo Plan, una cuenta de Instagram que ha terminado promoviendo y creando algunos de los planes más divertidos de la ciudad. Esta vez, el próximo viernes 11 de septiembre a partir de las 19:00 h, el Hipódromo de la Zarzuela dará rienda suelta a la fiesta Coyote Fest, un tardeo pensado para la comunidad joven y para dar la bienvenida a una nueva temporada en la ciudad.

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Madrid con mucho arte contemporáneo

Vuelve un año más, del 10 al 13 de septiembre, el inicio de Apertura Madrid Gallery Weekend, un fin de semana en el que la ciudad se convierte en capital del arte contemporáneo. Diferentes museos y salas de exposiciones actuarán como embajadas de decenas de muestras de diferentes estilos que enmarcan la ciudad bajo esta bella mirada. Las propuestas irán acompañadas de visitas guiadas por las galerías y centros de arte y de diferentes actividades.