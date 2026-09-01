María Sánchez Grela sobre las novedades del Salón del Automóvil de París como el Mercedes CLA: «Ya no compiten por enseñar un coche, sino por emocionar»

En 1898, Francia vivió uno de los episodios políticos y sociales más importantes de su historia contemporánea: el punto álgido del caso Dreyfus. Ese mismo año, otro acontecimiento comenzaba a escribir su propia historia: el Salón del Automóvil de París, que más de un siglo después continúa siendo una de las grandes citas de la industria. Del 12 al 18 de octubre, el Paris Expo Porte de Versailles volverá a reunir a fabricantes, profesionales y aficionados para descubrir hacia dónde avanza la movilidad, con novedades como el Mercedes CLA entre los modelos que estarán bajo los focos. Tras la organización de este encuentro, que celebra su 91.ª edición, se encuentran PFA y Hopscotch Congrès. Para conocer cómo ha cambiado el sector y qué veremos en esta nueva edición, hemos hablado con María Sánchez Grela, Managing Director de Hopscotch Spain & Portugal.

Si este año volvemos a hablar de él, es porque vuelve con su carácter bienal para celebrar la próxima edición, del 12 al 18 de octubre, bajo el lema «¡Es hora de celebrar!». Hay buenas noticias para los aficionados, ya que la venta de entradas se encuentra abierta, con precios que parten de los 20 euros para el público general entre semana y alcanzan los 22 euros durante el fin de semana.

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También ofrece tarifas reducidas de 13 euros para menores de entre 7 y 17 años, estudiantes, una de las novedades de esta edición, y personas con movilidad reducida, además de una entrada de tarde por 17 euros los viernes y sábados. En cuanto a los horarios, el evento abrirá de martes a jueves de 9:30 a 20:00 horas, y hasta las 22:00 horas los viernes y sábados. Despedirá la edición el domingo con un horario de 9:00 a 18:30 horas.

Pregunta: La industria del automóvil está viviendo uno de los mayores cambios de su historia. ¿Cómo se reflejará esa transformación en la próxima edición del Salón del Automóvil de París?

Respuesta: Hay industrias que evolucionan poco a poco y otras que, de repente, cambian por completo. Creo que el automóvil está viviendo precisamente uno de esos momentos. Lo interesante es que la transformación ya no afecta únicamente al vehículo; está cambiando la forma en que nos movemos, cómo nos relacionamos con la tecnología e incluso qué esperamos de una marca.

El Salón del Automóvil de París refleja muy bien esa evolución. Sigue siendo el gran punto de encuentro del sector, pero hoy reúne innovación, tecnología, diseño y nuevas ideas sobre el futuro de la movilidad. Esa capacidad para anticipar lo que viene es lo que sigue haciéndolo tan relevante.

P: ¿Qué grandes tendencias esperan que marquen la feria este año? Más allá de la electrificación, ¿qué innovaciones cree que sorprenderán más a los visitantes?

R: La electrificación ya forma parte de la conversación. Ahora el foco está en cómo la tecnología mejora la experiencia de las personas. Veremos inteligencia artificial, conectividad, conducción autónoma y soluciones cada vez más intuitivas, pero lo realmente interesante será comprobar cómo todas esas innovaciones empiezan a trabajar juntas. Creo que estamos pasando de hablar de coches a hablar de experiencias de movilidad y eso cambia completamente la manera en que entendemos el producto.

P: ¿Ha evolucionado el perfil de las firmas que se presentan en el salón?

R: Durante muchos años, la innovación se medía por la ingeniería. Hoy también se mide por la inteligencia del vehículo y por la experiencia que ofrece al usuario. El software, la conectividad o la inteligencia artificial ya forman parte del ADN del automóvil. Eso también explica por qué en el salón conviven fabricantes, empresas tecnológicas y nuevos actores que hace unos años ni siquiera imaginábamos en este escenario. El futuro de la movilidad ya no se construye desde una sola industria.

P: Durante décadas, los salones del automóvil eran el gran escaparate para presentar novedades. En la era de las redes sociales y los lanzamientos digitales, ¿qué papel sigue desempeñando un evento como el de París y cómo se está reinventando?

R: Cuanta más información consumimos desde una pantalla, más valor damos a las experiencias que sólo pueden vivirse en persona. Hoy un gran evento ya no compite por ser el primero en enseñar un coche; compite por ser el primero en emocionar. Las personas buscan descubrir, participar, compartir y conectar con las marcas de una forma mucho más auténtica. Esa es la verdadera reinvención de los grandes eventos.

P: Las marcas chinas han ganado un enorme protagonismo en Europa en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado su presencia en el salón y qué impacto está teniendo sobre los fabricantes tradicionales?

R: La presencia de nuevos fabricantes internacionales demuestra que la movilidad se ha convertido en un mercado mucho más global y competitivo. El Salón de París ofrece una oportunidad única para ver cómo conviven diferentes visiones sobre el futuro del automóvil. Más que una competición entre unos y otros, yo lo veo como un reflejo de una industria que se está enriqueciendo con nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de entender la movilidad.

P: El lujo y la exclusividad también están evolucionando. ¿Qué tendencias están detectando en el segmento premium: más personalización, sostenibilidad, nuevas tecnologías o un concepto diferente de exclusividad?

R: Creo que el verdadero lujo hoy es el tiempo y la calidad de las experiencias. Vivimos rodeados de opciones, de tecnología y de estímulos, por eso valoramos cada vez más aquello que está realmente pensado para nosotros.

En el automóvil ocurre exactamente lo mismo. La exclusividad ya no se define sólo por el diseño o las prestaciones, sino también por la personalización, la innovación y la capacidad de ofrecer una experiencia diferencial.

P: ¿Cómo ha cambiado el visitante del Salón del Automóvil de París? ¿Qué busca hoy quien acude a la feria y cómo han adaptado la experiencia para responder a esas nuevas expectativas?

R: El visitante llega informado. Lo que busca ahora es sorprenderse, probar, comparar y formar parte de una experiencia. Esa evolución ha transformado por completo la manera de diseñar los grandes eventos, que hoy se construyen mucho más alrededor de las emociones que de la simple exposición de productos.

P: Si tuviera que resumir esta edición en una idea o un mensaje, ¿cuál sería? ¿Qué le gustaría que el público se llevara al salir del salón?

R: Me gustaría que el público saliera con la sensación de haber visto mucho más que una exposición de automóviles. El Salón del Automóvil de París es una ventana al futuro, pero también una celebración de la creatividad, la innovación y la capacidad de una industria para reinventarse constantemente.

P: ¿Desde su experiencia trabajando con grandes marcas y gestionando eventos internacionales, qué tendencias cree que marcarán el futuro de las experiencias de marca?

R: Creo que el futuro pasa por experiencias más personalizadas, más inmersivas y mucho más relevantes. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, nos ayudará a entender mejor a las personas, pero seguirá siendo la creatividad la que marque la diferencia. En un mundo donde todo está al alcance de un clic, las marcas que realmente dejarán huella serán las que consigan emocionar. Porque la tecnología puede captar la atención, pero son las experiencias las que construyen relaciones duraderas.