Sesenta artistas, diez salas expositivas y un edificio brutalista que nunca llegó a convertirse en el mayor museo del automóvil del mundo. Así es ENEAS, una experiencia dedicada al arte contemporáneo que celebra su segunda edición a las afueras de Madrid y que reúne a artistas, coleccionistas, empresarios y amantes del arte en torno a una jornada de exposiciones, encuentros y una subasta silenciosa. Detrás del proyecto están Javier Camacho y Carlos Suárez, dos emprendedores que han unido sus respectivas plataformas para crear una nueva forma de acercarse al arte y al coleccionismo.

Javier Camacho es el fundador de Eneaverso, una plataforma que conecta el arte con el mundo empresarial y los coleccionistas a través de experiencias exclusivas. Su encuentro con Carlos Suárez, fundador y CEO de Saisho, dio lugar a ENEAS, un proyecto que este año celebra su segunda edición. En esta entrevista cuenta cómo nació la iniciativa, qué hay detrás de su nombre y cómo un contratiempo de última hora les llevó a descubrir el espectacular edificio brutalista que hoy acoge la exposición.

Pregunta: Sesenta artistas, diez espacios expositivos y un edificio brutalista a las afueras de Madrid. ¿Qué es Eneas y cómo nació la idea de reunir todo esto durante una sola jornada?

Javier Camacho: ENEAS es una plataforma cultural dedicada a generar experiencias exclusivas y transformadoras en torno al arte contemporáneo, reuniendo a artistas, coleccionistas, líderes empresariales y agentes culturales para impulsar una nueva forma de descubrir, experimentar y coleccionar arte.

El nombre ENEAS nace de la unión de Eneaverso y Saisho, dos proyectos que comparten una visión del arte contemporáneo desde perspectivas complementarias. Su nombre evoca también al héroe de la mitología clásica Eneas, quien emprendió un largo viaje en busca de una nueva tierra donde sentar las bases de lo que acabaría siendo Roma. Inspirados por ese espíritu de exploración y transformación, ENEAS emprende su propio viaje con el propósito de fundar un nuevo hogar para el arte contemporáneo.

Saisho es una plataforma especializada en arte contemporáneo que combina análisis artístico, financiero y asesoramiento experto para facilitar la adquisición de obras con criterio y potencial de revalorización.

Eneaverso es una plataforma que impulsa cambios positivos en la sociedad a través del arte, conectando a artistas, empresarios, coleccionistas y representantes institucionales. Su club privado ofrece asesoramiento experto en la adquisición de obras de arte y acceso exclusivo a proyectos de inversión e impacto social. Se dio a conocer por organizar exposiciones de arte en las residencias privadas de destacados coleccionistas.

Carlos Suárez (CEO y fundador de Saisho) y yo nos conocimos en una de las exposiciones que organicé en la casa de una coleccionista de nuestro club de coleccionistas. Nos interesamos mutuamente por lo que el otro estaba haciendo, y de una forma muy orgánica decidimos unir fuerzas para ofrecer un nivel más de experiencia a nuestros clientes y amigos.

P: ¿Qué tiene este edificio para convertirlo en parte de la experiencia? ¿Cuál era su uso original y cómo lo encontrasteis?

J.C.: Este edificio fue concebido para albergar el mayor museo del automóvil del mundo, pero nunca llegó a abrir sus puertas.

Encontré el espacio gracias a un tremendo infortunio. A dos semanas de la primera edición de Eneas, con 105 obras de arte confirmadas y más de 600 asistentes previstos, la casa en la que Saisho y Eneaverso presentaríamos nuestra primera exposición conjunta, se inundó. Así que contratamos una agencia (Encuentra Location) para que buscara un lugar que pudiera albergar semejante despliegue. Nos pasaron varias opciones. Cuando llegamos a esa imponente mole de hormigón proyectada por el estudio Mansilla y Tuñón, lo tuvimos claro. Sabíamos que la producción y toda la logística de coordinar un evento allí, iba a implicar muchísimas dificultades, pero también sentíamos que debíamos hacerlo.

Los artistas son el canal del arte y nosotros somos el canal del canal. De modo que se podría decir que se lo debíamos al arte. Es como si Eneas siempre hubiera estado esperando y necesitaba de alguien para sacarlo adelante.

P: Esta es vuestra segunda edición. ¿Qué aprendisteis de la primera y qué habéis querido cambiar o ampliar?

J.C.: En un evento con tanta afluencia de invitados, la principal mejora que hemos implementado este año ha sido mejorar la señalética y explicaciones para que los asistentes supieran cómo pujar por las obras expuestas.

Carlos Suárez es el CEO y fundador de Saisho, una plataforma especializada en arte contemporáneo que combina asesoramiento artístico y financiero para acercar el coleccionismo a nuevos compradores. En la segunda edición de ENEAS ha participado en la selección de 60 artistas y en el diseño de un recorrido por diez salas que representan las distintas etapas por las que atraviesa una persona cuando empieza a construir su propia colección. Además, explica cómo funciona la subasta silenciosa y por qué comprar arte puede ser mucho más sencillo de lo que parece.

Pregunta: ¿Cómo habéis seleccionado a los 60 artistas? ¿Qué equilibrio hay entre creadores emergentes y nombres consolidados?

Carlos Suárez: La selección ha partido de un criterio de calidad artística. Todos los participantes debían reunir unas condiciones de calidad que consideramos imprescindibles para formar parte de ENEAS.

Pero, más allá de eso, no hemos buscado un equilibrio específico entre artistas emergentes y consolidados. La selección ha respondido principalmente a una curaduría por salas y conceptos.

El año pasado planteamos un recorrido por ocho niveles de experimentación plástica. Este año hemos querido hacer algo diferente: un viaje por los diez estados que suele atravesar un amante del arte cuando empieza a investigar, adquirir obras y construir su propia colección. Además, cada una de las diez salas fue esponsorizada por una marca.

Comenzamos con el Tiempo (Campari), porque el arte nos obliga a detenernos y cambia nuestra percepción del tiempo.

Después llega el Criterio (LedsHome) empezamos a preguntarnos dónde está la calidad, qué hace valiosa una obra y dónde reside su dificultad.

El tercer estado es el Legado (Ron Matusalem), cuando el coleccionista se plantea por qué colecciona, hacia dónde quiere llevar su colección y qué dejará a las siguientes generaciones.

A continuación aparece la Identidad (Delta LIght): empezamos a descubrir qué arte nos representa y qué dice de nosotros.

Le sigue el Descubrimiento (Nuba), cuando conocemos nuevas formas de pensar, nuevas formas de llegar a la estética y lenguajes artísticos que antes nos resultaban desconocidos.

El sexto estado es el Límite (Costagin), preguntarnos hasta dónde ha llegado el arte, qué territorios quedan por explorar y dónde está la verdadera innovación en el arte.

Después llega la Transformación (Jan Kath), porque todo ese recorrido empieza a cambiar nuestros gustos, nuestra percepción y nuestros propios ideales. Te empiezas a transformar tú mismo, tu gusto, tu percepción y tus ideales gracias a ese viaje en el arte.

El octavo estado es el Horizonte (Crescenta), cuando dejamos de pensar únicamente en el presente y empezamos a preguntarnos hacia dónde se dirige el arte en general.

El noveno es el Origen (Lladró), una vuelta a aquello que inicialmente nos emocionaba, pero desde una mirada transformada por todo lo aprendido. Quizá seguimos sintiendo una conexión especial con lo que te antes te gustaba, pero ahora los interpretamos y apreciamos de una forma completamente distinta. Incorporando las características de todo lo aprendido; ya sabes quién eres, qué representa el arte para ti y que quieres que represente de ti.

Y terminamos con el Encuentro (Hulahoop), una fase muy habitual entre coleccionistas con experiencia. El arte adquiere una dimensión social: compartir colecciones, inquietudes, debates, descubrimientos y celebrar con personas que tienen intereses similares.

Ese viaje es el que ha guiado la selección de los artistas y la organización de las salas. No queríamos simplemente reunir obras de distintos autores, sino construir un recorrido que reflejara cómo evoluciona nuestra relación con el arte a medida que profundizamos en él. Y esa es la gran virtud que tiene todo este viaje.

P: Hubo una subasta silenciosa. ¿Cómo funciona y qué necesita saber alguien que nunca ha pujado por una obra?

C.S.: Es muy sencillo. Cada obra tiene un precio de salida y los interesados pueden presentar una oferta por ella durante el evento.

A diferencia de una subasta tradicional, no hay un subastador anunciando precios ni personas levantando la mano. Cada participante registra su oferta de manera discreta y, cuando termina el plazo, la obra se adjudica a quien haya presentado la puja más alta.

Es una forma de introducirse en el coleccionismo sin la presión de una subasta tradicional y en la mayoría de los casos con la posibilidad de conocer personalmente al artista antes de comprar su obra.