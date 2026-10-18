Dani García y su truco para hacer el mejor ceviche en sólo dos minutos: «El truco está en el cuchillo y en el producto»

Base de pescado, marinado cítrico y toques aromáticos que dan personalidad a cada cucharada. El ceviche es uno de los platos estrella de la cocina latinoamericana, especialmente en aquellos situados en el litoral Pacífico. Por eso encontramos diferentes versiones, diferentes condimentos y muchas formas de mezclar sabores para conseguir la cucharada perfecta. Claro que, de la mano de grandes chefs como Dani García, este plato puede adquirir un toque más vanguardista y convertirse en un delicioso bocado de alta cocina. Lo mejor: conseguir esta receta con los consejos del chef no requerirá más que una buena selección de alimentos en la compra y dos minutos de preparación.

Dos minutos y, ¡listo!

¿Cuántas veces utilizamos el tiempo como excusa para no salirnos del arquetipo de las recetas que preparamos a diario? Ignoramos, en cambio, que salir de la zona de confort en la cocina puede traer nuevos sabores y un ahorro bastante importante de nuestro tiempo. No es algo que digamos al azar, es el consejo que obtenemos de uno de los mejores chefs del panorama nacional, Dani García. Es uno de los chefs más conocidos de nuestro país y, si nos dice que podemos adentrarnos en el terreno de los crudos, sin fallar en el intento, entonces hay que probarlo.

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Como toda receta, el ceviche que propone, y que bien podría estar a la altura de cualquier restaurante, comienza en el supermercado. En este caso, la receta que propone son láminas de salmón en crudo y un aliño de cítricos y aceituna negra. Antes de empezar, el truco que nos brinda el chef es sencillo: «Un buen cuchillo y, evidentemente, un buen producto».

Paso a paso de la receta

Lo primero que debes hacer es cortar el salmón en finas láminas, con un grosor de entre dos y tres centímetros de ancho; aquí es donde la clave del corte la marcará un buen producto. El chef toma un filete de salmón y realiza los cortes en horizontal y, para ello, lo primero es identificar la dirección de las fibras, esas pequeñas líneas blancas de grasa. El corte debe ser perpendicular a las fibras, de modo que el bocado queda mucho más tierno «y la pieza tendrá cuerpo y textura». Estas láminas de salmón deberás colocarlas en un plato llano.

El siguiente paso es el aliño de cítricos. Para ello, el chef aplasta un poco la aceituna y agrega medio limón exprimido a mano y media naranja. Para este paso, coloca un exprimidor en la parte inferior para retirar cualquier resto de pulpa o semillas que puedan salir al exprimir la mezcla. Finalmente, incorpora el aliño con un chorro de aceite de oliva y una pizca (al gusto) de sal y pimienta. Aquí el truco del chef: añade gajos de mandarina. Solo queda montarlo.

Sobre las láminas de salmón añade un poco de sal y, después, incorpora el aliño cítrico. Estás emplatando, así que con un poco de garbo y alegría trata de que todo quede estético para poder colocar el plato directamente en la mesa. Y, como toque final, «vamos con un poquito de eneldo fresco», suma el chef. «¿No me digas que esto no lo encuentras en un restaurante?», añade el chef, con la diferencia de que tú también lo puedes hacer en casa en menos de dos minutos, «más o menos».