La casa de Aitana en Madrid: jardín de 2.000 m², piscina infinita, estudio de grabación y discoteca, de un millón de euros

La casa de Aitana en Madrid se puede ver a la perfección en su documental Metamorfosis de Netflix. La artista dejó abierta las puertas de su vivienda, situada en una exclusiva urbanización a las afueras del norte de la capital, y el público ha podido asomarse a un espacio que hasta ahora había protegido con total discreción. Más que una simple casa, se trata de su refugio personal, su lugar de desconexión y también un pequeño centro creativo desde el que impulsa parte de su trabajo. La propiedad, adquirida a finales de 2022, impresiona por sus dimensiones: cerca de 674 metros cuadrados construidos sobre una parcela de unos 2.700.

Distribuida en tres plantas, la vivienda apuesta por una estética contemporánea de inspiración brutalista, donde el hormigón visto, las líneas rectas y los volúmenes geométricos marcan el carácter del conjunto. A pesar de esa sobriedad arquitectónica, los grandes ventanales suavizan el conjunto y llenan la casa de luz natural, creando una conexión constante con el exterior. El precio de compra fue de alrededor de 800.000 euros, una cifra a la que habría que sumar los costes de reforma y personalización del inmueble, lo que eleva el valor total estimado a cerca de un millón de euros.

Dentro, el ambiente cambia por completo. El salón es probablemente el espacio más reconocible: amplio, luminoso y con una decoración que mezcla piezas modernas con detalles más personales. Sofás en tonos neutros, alfombras claras y elementos de diseño conviven con libros, objetos cotidianos y obras de arte. Todo está pensado para transmitir algo muy concreto: comodidad y naturalidad, sin excesos ni artificios. En la planta superior se encuentra su dormitorio, un espacio más íntimo, con una estética más cálida y relajada, donde predominan los textiles suaves y los recuerdos personales.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es cómo la vivienda se adapta a su ritmo de vida. No es solo un hogar, también es un lugar de trabajo. La casa cuenta con una sala de grabación insonorizada y una pequeña discoteca privada, dos espacios que le permiten ensayar, crear y desconectar sin necesidad de salir. Esa mezcla entre vida personal y profesional es una de las claves de la vivienda.

El exterior es otro de los grandes protagonistas. El jardín funciona como una prolongación del interior y está diseñado para el descanso. Un amplio porche cubierto actúa como salón exterior, con sofás, mesa de comedor y una iluminación cálida que lo convierte en un punto de encuentro habitual. A pocos metros se abre la piscina, rodeada por un solárium de madera y vegetación que refuerza esa sensación de privacidad y evasión.

Palmeras, zonas verdes y un diseño paisajístico cuidado ayudan a crear un ambiente casi de oasis privado. Incluso detalles como un olivo en el jardín delantero aportan un toque simbólico y muy personal a la entrada de la vivienda. Todo ello queda protegido por altos setos y muros vegetales que garantizan la intimidad desde el exterior.