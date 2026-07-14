El ‘zasca’ de Lamine Yamal a su madre antes del Mundial: «Ya sé quién es el favorito»

Lamine Yamal ha cumplido 19 años concentrado con la Selección Española en pleno Mundial, pero parece que el futbolista tiene otro asunto pendiente en casa. El delantero ha lanzado un divertido zasca a su madre después de verla preparando galletas junto a Keyne, su hermano pequeño: «Yo nunca he hecho galletas, ya sé quién es el favorito».

Mientras España se prepara para enfrentarse a Francia en las semifinales, Lamine Yamal celebra su cumpleaños lejos de su familia y convertido en uno de los grandes protagonistas del torneo. El jugador fue elegido por los aficionados como el mejor del partido frente a Bélgica, un encuentro en el que La Roja logró la victoria y selló su pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, fuera del terreno de juego, el futbolista parece haber encontrado un rival inesperado. Sheila Ebana, su madre, compartió recientemente un vídeo cocinando unas sencillas galletas con Keyne, el pequeño de la familia, que ya se ha ganado el cariño de los seguidores de su hermano.

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«Haciendo galletitas con Keyne, esperamos que os guste nuestra receta», escribió Sheila junto a la publicación. Lamine no tardó en aparecer en los comentarios para reclamar, en tono de broma, su lugar en el trono familiar: «Yo nunca he hecho galletas, ya sé quién es el favorito».

La receta necesitaba únicamente un huevo, harina, azúcar y mantequilla. Madre e hijo se divirtieron creando galletas con formas de corazones, serpientes y figuras imposibles. Un plan casero al que, visto el comentario, Lamine espera ser invitado cuando termine el Mundial.