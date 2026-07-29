El tenso momento de David Bustamante con un fan en pleno concierto: «Si no te comportas, te vas fuera»

El pasado fin de semana, David Bustamante se subió al escenario instalado en la plaza Porticada de Santander para ofrecer un especial concierto a sus paisanos. En un principio, todo parecía desarrollarse según lo esperado, pero en mitad del espectáculo, el artista se vio obligado a paralizar el show por un hombre que se encontraba entre el público en un estado de embriaguez y molestando al resto.

Haciendo gala de su habitual calma, el intérprete de Dos hombres y un destino no dudó en utilizar su micrófono para lanzar un mensaje claro y contundente al mencionado. «Si vuelve a molestar, me lo decís, que va fuera. Si no te portas, te vas fuera, amigo. Las personas han venido a disfrutar. Por favor», comenzaba a decir.

🎤 El concierto de @David_Busta en la Plaza Porticada se detuvo unos minutos por un espectador que estaba molestando al público. 👮🏻 Bustamante pidió respeto desde el escenario, pero el hombre continuó causando problemas y tuvo que ser expulsado por el personal de seguridad. pic.twitter.com/tCye0fngMT — Galerna Press (@GalernaPress) July 28, 2026

«Lo siento muchísimo, me encanta que estés aquí como uno más, pero nuestra fiesta no puede perjudicar la de los demás», añadía. Además, quiso recordar que hay momentos y lugares para todo, también para beber, dejando entrever que su concierto no era el espacio adecuado para llevar a cabo ese tipo de comportamiento. «Hay sitios para beber y otros para escuchar. Lo siento muchísimo», sentenciaba. El espectador hacía hincapié en que solo se había tomado un chupito, pero con el paso de los minutos, y a pesar de la insistencia de Bustamante, el hombre no mejoró su comportamiento y, finalmente, acabó siendo expulsado del evento por el equipo de seguridad.

La reacción de Bustamante fue muy aplaudida por los presentes y, posteriormente, por los internautas de las redes sociales. Y es que, han sido muchos los que han agradecido la valentía con la que el cantante ha hecho frente a este mal trago en riguroso directo. No obstante, también ha habido opiniones negativas hacia Bustamante, ya que hay quienes consideran que debería haberse limitado a actuar y dejar ese tipo de acciones al equipo de seguridad.

En medio del revuelo, David Bustamante ha preferido no volver a pronunciarse sobre el incidente que le obligó a paralizar su último concierto. Y es que lo cierto es que tiene por delante unas semanas repletas de compromisos profesionales, lo que probablemente le mantenga centrado únicamente en el trabajo. A ello se suma una cita muy especial en el plano personal: el próximo 17 de agosto su hija Daniella alcanzará la mayoría de edad. Un 18º cumpleaños que, sin duda, se convertirá en uno de los momentos más importantes del verano tanto para el artista como para su ex mujer, Paula Echevarría.