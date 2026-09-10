Las Spice Girls no vuelven: su enigmático anuncio en redes escondía el lanzamiento de una colección de ‘singles’

Treinta años después de convertirse en uno de los mayores fenómenos de la historia del pop, las Spice Girls vuelven a estar en el centro de todas las miradas. Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton han anunciado este jueves 10 de septiembre la publicación de una colección integral de sus singles, que reunirá en 14 vinilos de color o CD sus grandes éxitos, caras B y algunas maquetas inéditas. Una noticia que sus seguidores llevaban horas esperando y que llega en un año especialmente simbólico para la formación: se cumplen tres décadas del lanzamiento de Wannabe, la canción que cambió para siempre sus carreras y convirtió a la girlband británica en un fenómeno mundial.

El anuncio llega después de varios días en los que las Spice Girls habían alimentado deliberadamente el misterio a través de sus redes sociales. La cuenta oficial del grupo compartía en las últimas horas un enigmático vídeo grabado en uno de los escenarios más reconocibles de su historia: las emblemáticas escaleras del hotel en el que rodaron el videoclip de Wannabe. En las imágenes aparecía un periódico con varias pistas que rápidamente fueron analizadas por sus millones de seguidores. «¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?», podía leerse en el anuncio. El mensaje no era casual. El periódico hacía referencia directa a The Stage, el medio británico en el que se publicó en 1994 el anuncio con el que se buscaban cantantes para formar una nueva girlband. Aquel proceso acabaría dando lugar a una de las bandas femeninas más importantes de todos los tiempos.

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Entre las líneas del misterioso anuncio también aparecía otra frase que disparó todavía más las especulaciones: «No se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD». Todo ello, acompañado por la melodía de Wannabe, parecía una declaración de intenciones en toda regla y conectaba directamente el presente del grupo con sus orígenes.

Además, la fecha y la hora elegidas tampoco pasaron desapercibidas. Las Spice Girls emplazaron a sus seguidores a este jueves 10 de septiembre a las 14:00 horas en Reino Unido, las 15:00 horas en España, para conocer la sorpresa que tenían preparada. Desde entonces, las teorías se multiplicaron entre los seguidores: desde una posible gira de reunión hasta un nuevo disco, pasando por un documental, un proyecto especial relacionado con su 30º aniversario o incluso un regreso a los escenarios.

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Un regreso que lleva años sobre la mesa

La expectación no resulta extraña teniendo en cuenta que las cinco Spice Girls no se reúnen sobre un escenario desde hace más de una década. La última actuación de la formación al completo tuvo lugar en 2012, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Aquel momento se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la cita olímpica y permitió volver a ver juntas a las cinco integrantes originales. Siete años después, en 2019, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Emma Bunton volvieron a salir de gira. La ausencia de Victoria Beckham marcó aquella reunión, que llevó a las cuatro integrantes restantes por distintos escenarios de Reino Unido y Europa. Fueron 13 conciertos que demostraron que, pese al paso del tiempo, el fenómeno Spice Girls seguía más que vivo.

Victoria Beckham ha sido precisamente una de las grandes incógnitas cada vez que se ha planteado un posible regreso de la formación. La diseñadora no participó en aquella gira de 2019 y, durante años, sus compromisos profesionales y su carrera en la moda han hecho que una reunión de las cinco pareciese especialmente complicada. Sin embargo, las integrantes han seguido mostrando que mantienen una buena relación y que la puerta a nuevos encuentros no está completamente cerrada. Una de las pruebas más evidentes llegó en 2024, cuando David Beckham compartió imágenes de la celebración del 50 cumpleaños de Victoria. En ellas aparecían las cinco Spice Girls juntas y bailando al ritmo de Stop!, uno de los grandes éxitos de la formación. La escena volvió a despertar las ilusiones de los fans, aunque entonces no se anunció ningún proyecto conjunto.

Ahora, tres décadas después de aquel primer gran éxito, el grupo ha decidido volver a jugar con la nostalgia y con su propia historia. El vídeo publicado en redes no solo recuperaba elementos relacionados con Wannabe y con los primeros pasos de la formación, sino que utilizaba precisamente el origen de las Spice Girls como una de las principales pistas de lo que estaba por llegar.