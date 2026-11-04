Shakira viaja de urgencia a Colombia por el delicado estado de salud de su padre, de 95 años

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, vuelve a preocupar a su entorno. A sus 95 años, el escritor y empresario colombiano atraviesa un momento delicado que habría llevado a la cantante a desplazarse hasta Barranquilla, su ciudad natal, para permanecer junto a su familia en estas circunstancias. La artista, que mantiene una relación especialmente estrecha con su progenitor, se encuentra en Colombia desde el pasado lunes 2 de noviembre, según las informaciones difundidas por distintos medios latinoamericanos. Su llegada ha despertado una enorme expectación, especialmente porque se produce después de conocerse una posible nueva recaída en el estado de salud de William Mebarak.

La noticia ha sido adelantada por la revista ¡HOLA!, que ha informado de la delicada situación que atraviesa el padre de la cantante. El programa Al rojo vivo, de Telemundo, también ha apuntado a que William Mebarak habría tenido que ser ingresado en una clínica de Barranquilla, donde estaría recibiendo atención médica. Según este espacio televisivo, el viaje repentino de Shakira a Colombia podría estar relacionado precisamente con el empeoramiento de su progenitor. La artista habría llegado acompañada de un importante dispositivo de seguridad, con una escolta de policías motorizados y dos camionetas, aunque no ha confirmado públicamente el motivo de su desplazamiento.

Sin embargo, las informaciones sobre su situación médica no son coincidentes. Mientras que algunas fuentes apuntan a un nuevo ingreso hospitalario, la emisora colombiana La FM ha ofrecido una versión diferente y asegura que William Mebarak no está hospitalizado, sino que permanece en su domicilio junto a sus familiares más cercanos. Una persona del entorno de la cantante habría trasladado al medio que se trata de un asunto privado y que el padre de Shakira continúa con sus tratamientos habituales en casa. «Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia», habría explicado esta fuente, que también ha pedido respeto por la intimidad de los Mebarak. Por el momento, ni la cantante ni ningún otro miembro de la familia ha ofrecido una actualización oficial sobre su estado.

La preocupación resulta comprensible si se tiene en cuenta el historial médico de William Mebarak, que en los últimos años ha tenido que enfrentarse a distintos problemas de salud, varias intervenciones y hospitalizaciones. Uno de los episodios más delicados se produjo en 2022, cuando sufrió una aparatosa caída que encendió las alarmas sobre su estado físico. Un año después, en 2023, tuvo que pasar por quirófano para tratar una hidrocefalia, una afección provocada por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. La intervención fue realizada por el neurocirujano Fernando Hakim, que le implantó una válvula para controlar esta patología.

En aquel momento, Shakira quiso agradecer públicamente la atención recibida por su padre en el Hospital Serena del Mar, en Cartagena de Indias. La cantante compartió un mensaje en el que reconocía el trabajo del doctor y de todo el equipo sanitario que había atendido a William, además de agradecer las numerosas muestras de cariño que había recibido su familia. No era la primera vez que la artista utilizaba sus redes sociales para compartir la preocupación por la salud de su progenitor, aunque siempre ha intentado preservar los detalles más íntimos de sus procesos médicos.

Los problemas no terminaron ahí. En 2024, William Mebarak sufrió una neumonía que obligó a ingresarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica de Barranquilla. Su estado requirió vigilancia médica, aunque consiguió recuperarse de aquel episodio. Más recientemente, el pasado mes de mayo de 2026, volvió a sufrir un importante susto de salud al padecer una isquemia, es decir, una disminución del flujo sanguíneo hacia una parte del organismo. El episodio obligó a trasladarlo de urgencia a la Clínica Iberoamérica, donde permaneció alrededor de 24 horas en la UCI antes de que su situación se estabilizara y pudiera continuar la recuperación en su domicilio.

La gira de Shakira, pendiente de su situación familiar

El viaje a Colombia llega, además, en un momento importante para la carrera de la artista. Después de cerrar su residencia europea en Madrid, donde ofreció numerosos conciertos en el Macondo Park hasta el pasado 12 de octubre, Shakira tiene previsto continuar con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Entre sus próximos compromisos figura una actuación en Doha, Catar, el próximo 18 de noviembre.

Por ahora, no hay confirmación de que la situación familiar vaya a modificar su agenda profesional ni de que la cantante tenga previsto cancelar o aplazar alguno de sus conciertos. Su presencia en Barranquilla, sin embargo, ha alimentado las dudas sobre cómo evolucionarán los próximos días y si podrá retomar sus compromisos internacionales con normalidad. Mientras tanto, la familia mantiene la discreción sobre el estado de salud de William Mebarak y sus seguidores permanecen pendientes de cualquier noticia sobre la evolución del padre de la artista.