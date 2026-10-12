Shakira revoluciona Macondo Park: Maluma irrumpe por sorpresa y convierten ‘Chantaje’ en toda una fiesta

Shakira está a punto de poner el broche final a su residencia en Madrid, pero la colombiana todavía tenía una sorpresa guardada. El próximo 12 de octubre completará una serie de 13 conciertos en Macondo Park, un escenario por el que han pasado artistas como Dua Lipa, Alejandro Sanz o Laura Pausini. Sin embargo, había un nombre que llevaba días sonando con fuerza y que finalmente se ha hecho realidad. Maluma ha aterrizado en el recinto madrileño para compartir escenario con la artista y provocar una auténtica revolución entre los más de 50.000 asistentes.

Los conciertos de Shakira apenas conceden un respiro. La cantante ha reunido buena parte de los grandes éxitos de su trayectoria en un espectáculo de cerca de dos horas, en el que cada movimiento está medido y cualquier sorpresa puede cambiar el rumbo de la noche. La posible aparición del artista colombiano llevaba tiempo alimentando las especulaciones, pero nadie sabía con certeza si terminaría convirtiéndose en realidad. Hasta que ha llegado el momento.

Durante el espectáculo, Shakira ha abandonado el escenario y la gran pantalla que preside el recinto ha comenzado a mostrar imágenes de la cantante interpretando Chantaje, el éxito que publicó junto a Maluma en 2016. Mientras tanto, la colombiana se encontraba en su camerino, donde aprovechaba para cantar y realizar los últimos retoques antes de regresar ante el público.

La voz de Maluma ha comenzado a sonar y la expectación ha ido creciendo entre los asistentes. Cuando Shakira ha vuelto al escenario, ha despejado todas las dudas con una presentación que ha desatado la euforia: «Señoras y señores, Maluma». El cantante ha aparecido ante un recinto entregado, entre gritos y vítores que han acompañado su entrada.

Shakira y Maluma vuelven a cantar juntos ‘Chantaje’

El reencuentro musical de ambos artistas ha comenzado con los primeros acordes de Chantaje. Shakira y Maluma se han dejado llevar por el ritmo de una canción que forma parte de la historia reciente del pop latino y que ambos conocen a la perfección. Durante la actuación, se han fundido en un abrazo y han continuado cantando ante un público que celebraba cada gesto de la pareja artística.

Pero el momento no ha terminado cuando parecía que llegaba el final del tema. La actuación se ha prolongado más de lo previsto y los dos colombianos han seguido compartiendo música y baile sobre el escenario. La complicidad entre ambos ha sido una de las imágenes más llamativas de la noche, con movimientos coordinados y una cercanía que ha reforzado el carácter especial de la colaboración.

Publicado en 2016, Chantaje se convirtió en uno de los grandes éxitos de la carrera de Shakira y consolidó su colaboración con Maluma. Su interpretación conjunta en Madrid ha recuperado aquel fenómeno musical ante miles de seguidores, en una residencia que se acerca a su última fecha con nuevos momentos para el recuerdo.

La aparición del cantante ha añadido así un invitado inesperado a la recta final de Macondo Park. Con la última actuación prevista para el 12 de octubre, Shakira encara el cierre de su paso por Madrid con una colaboración que muchos esperaban.