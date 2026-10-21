Shakira hace de oro a Madrid: Ayuso asegura que sus conciertos han dejado 400 millones de euros

Casi dos semanas después de que Shakira se despidiera de Madrid tras ofrecer trece conciertos únicos, Isabel Díaz Ayuso ha querido rendir homenaje a la artista colombiana y al auténtico fenómeno que ha protagonizado durante su paso por la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha deshecho en halagos hacia la cantante, destacando no solo su éxito sobre los escenarios, sino también el extraordinario impacto económico, turístico y cultural que sus actuaciones han dejado en la ciudad.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido un mensaje cargado de admiración y orgullo porque Madrid haya podido acoger uno de los acontecimientos musicales más comentados de los últimos tiempos, desvelando la cifra exacta de beneficios que ha logrado acumular. «Shakira hace historia en Madrid con 700.000 espectadores de todo el mundo, proyectando España y dejándonos un impacto de 400 millones de euros», comenzaba a escribir.

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Pero sus palabras no se quedaban allí. La presidenta de la Comunidad de Madrid también destacaba que la gira hispana de Shakira se había convertido en una de las «más taquilleras de todos los tiempos», un hito que, además de demostrar que la carrera de la de Barranquilla continúa imparable, también deja más que claro, según la política, que «Madrid es la casa de la Hispanidad». Unas declaraciones con las que Ayuso también ha puesto en valor la capacidad de la capital para atraer grandes acontecimientos internacionales.

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha querido acompañar estas palabras con una fotografía en la que posa, visiblemente sonriente, con la intérprete de Waka Waka durante uno de sus conciertos en la capital. Aunque lo cierto es que la política no ha sido el único rostro conocido que ha consumido el fenómeno Shakira. A lo largo de sus 13 actuaciones, el recinto de Macondo Park se ha convertido en un auténtico punto de encuentro de celebridades de distintos ámbitos, como ha sido el caso de Penélope Cruz, Paula Echevarría, Sara Carbonero, Maluma, Laura Pausini, Carolina Marín, Lola Lolita o Paz Vega, entre otros muchos.

Cabe destacar que esta felicitación por parte de Ayuso llega tan solo unos días después de que el Ayuntamiento de Madrid publicara que el recinto de Iberdrola Music, lugar donde Shakira ha cantado durante 13 días en la capital, «había superado una gran prueba de fuego como recinto internacional». Además, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, también ha destacado que, a pesar de las críticas, los dispositivos de movilidad y seguridad que se desplegaron durante estas jornadas musicales funcionaron de manera correcta.