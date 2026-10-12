COOL camina junto a Shakira ante 55.000 personas: vivimos desde dentro la experiencia mas deseada por los VIP

La residencia de Shakira en Madrid no ha sido un evento puntual, sino una cita que ha convertido a la capital en el epicentro de la música durante las últimas semanas. El despliegue de la colombiana y la expectación generada por Macondo Park han dejado imágenes para el recuerdo, pero hay un momento que ha acaparado buena parte de las miradas: la conocida como ‘caminata de las lobas’. Desde Sara Carbonero hasta Isabel Jiménez, pasando por la influencer Lola Lolita o Paula Echevarría, son muchos los rostros conocidos que han acompañado a la artista en el arranque de su espectáculo. Hoy, COOL se adentra en esta experiencia y la contamos desde dentro.

Como ya adelantó este medio, participar en la caminata no es tan sencillo como podría parecer. Decenas de personas forman parte de este momento del espectáculo, aunque el acceso está sujeto a un sistema de selección, invitaciones y sorteos. Los más de 50.000 asistentes no sólo esperan la aparición de Shakira sobre el escenario: también siguen con curiosidad quiénes acompañan a la cantante en esos primeros minutos del show. Y esta fórmula no es exclusiva de Madrid. En otros conciertos, como los celebrados en Lima y Paraguay, también han participado rostros conocidos de cada país, entre ellos Natalia Salas, Susy Díaz y Lali González.

COOL se adentra en la ‘caminata de las lobas’ con Shakira

La experiencia comienza lejos de los focos, en una zona reservada del recinto donde se reúne a todos los participantes. Para llegar hay que conocer bien el lugar, y es allí donde empieza la aventura. El equipo comprueba los nombres de la lista, asigna una fila a cada persona y marca la organización con una pulsera. Todo está preparado para que la entrada al escenario se desarrolle de forma coordinada, bajo la supervisión del equipo de Artist Publicist, encabezado por Tomás Palacios.

Los nervios se notan desde el primer momento. Mientras los participantes esperan su turno, reciben un chubasquero metálico con capucha y unas gafas planas de estética futurista que completan el atuendo de la caminata. Es, por así decirlo, el uniforme de las lobas. En las filas se mezclan invitados seleccionados por el equipo de la artista, profesionales de las relaciones públicas y representantes de marcas colaboradoras. Poco a poco, las conversaciones dan paso a las fotografías, las últimas indicaciones y la emoción de saber que, en cuestión de minutos, todos saldrán ante miles de personas.

Penélope Cruz, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz, entre los rostros conocidos

Entre los participantes también hay nombres que no pasan inadvertidos. Los Ghetto Kids, que participaron en el vídeo de Dai Dai, la canción que puso ritmo al último Mundial, forman parte de la caminata. A ellos se suman Penélope Cruz y su hermana, Mónica Cruz, además de Carolina Cerezuela y el actor Miguel Ángel Muñoz. La presencia de estos rostros conocidos añade un atractivo más a un momento que ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la residencia madrileña.

La espera llega a su fin cuando el grupo avanza hacia un enorme telón negro. Entonces aparece Shakira y los participantes comienzan a corear su nombre. La artista, responsable de un espectáculo que ha reunido a miles de seguidores en Madrid junto a Live Nation, se prepara para salir ante el público. La residencia ha alcanzado las 13 fechas anunciadas, con la última actuación prevista para el 12 de octubre.

Se abre el telón ante más de 50.000 personas

Las canciones y los tiempos están medidos. La caminata dura apenas unos minutos, pero todo sucede con una precisión milimétrica. Cuando se abren las cortinas, llega el momento de avanzar ante un recinto abarrotado. Desde el escenario se distinguen las grandes pantallas y las pulseras luminosas del público, mientras miles de voces corean el nombre de Shakira. La dimensión del espectáculo se hace evidente al contemplar la marea de luces y escuchar la reacción de los asistentes. El sentimiento que se vive, indescriptible.

Una vez que la cantante llega al escenario, las lobas regresan a sus respectivos lugares para disfrutar del concierto. La experiencia es breve, pero permite vivir desde una perspectiva diferente uno de los momentos más reconocibles del espectáculo. Desde los preparativos hasta la apertura del telón, todo forma parte de una secuencia que combina organización, expectación y música. Para COOL, caminar junto a Shakira ha sido una forma de descubrir desde dentro cómo se construye uno de los instantes más especiales de su residencia en Madrid y vivir una de las experiencias más cotizadas del momento.