Sergio Dalma, ante la posibilidad de cantar ante el Papa: «A estas alturas de mi trabajo es muy buen regalo»

La trayectoria de Sergio Dalma atraviesa uno de esos momentos en los que pasado y presente parecen encontrarse de forma natural.

El cantante catalán, que lleva décadas ocupando un lugar privilegiado dentro del panorama musical español, afronta una nueva etapa marcada por los escenarios, los recuerdos y también por desafíos que hace años quizá ni imaginaba. Entre ellos, la posibilidad de actuar ante el Papa León XIV durante la visita oficial del pontífice a España. Un acontecimiento que el propio artista ha definido de una manera clara: «A estas alturas de mi trabajo es muy buen regalo».

Durante una entrevista en la radio, el intérprete repasó algunos de los proyectos que actualmente ocupan buena parte de su agenda. El principal es el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, Ritorno a vía Dalma, un álbum con el que vuelve a mirar hacia Italia, un país que ha estado profundamente ligado a su identidad artística desde prácticamente sus comienzos.

Un proyecto muy especial

Lejos de tratarse de una propuesta aislada, este nuevo disco supone la continuación de una línea musical que el cantante ha desarrollado a lo largo de los años y que le ha permitido reinterpretar clásicos italianos para el público español.

El proyecto, además, llega acompañado de una extensa gira que recorrerá numerosas ciudades del país y que se prolongará hasta principios de 2027. Uno de los conciertos más destacados tendrá lugar en Madrid, donde está previsto un gran cierre en el Movistar Arena.

Con más de cuatro millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Sergio Dalma sigue manteniendo una conexión muy sólida con varias generaciones de seguidores. Parte de ese vínculo tiene que ver con la naturalidad con la que ha sabido evolucionar sin romper nunca con aquello que hizo reconocible su estilo.

Su voz continúa siendo una de las más famosas de nuestro país, pero también lo es esa mezcla entre romanticismo clásico y sensibilidad mediterránea que ha marcado buena parte de su repertorio.

La influencia italiana

La influencia italiana ha ocupado un espacio importante durante su entrevista en Onda Cero. El artista recordó que su relación con aquellas canciones comenzó en casa, cuando todavía era un niño. Sus padres escuchaban con frecuencia vinilos relacionados con el Festival de San Remo, especialmente los temas ganadores del certamen. Aquellas melodías terminaron formando parte de su memoria emocional y acabaron influyendo en la dirección que tomaría posteriormente su carrera.

Esa conexión con Italia no solo ha permanecido con el paso del tiempo, sino que incluso se fortaleció cuando el cantante fue invitado al propio Festival de San Remo en 2012, un momento que considera especialmente significativo dentro de su trayectoria profesional.

Para Dalma, el país transalpino representa mucho más que una referencia musical: es también una forma concreta de entender las canciones, las emociones y la relación con el público.

A sus 60 años, el cantante atraviesa una etapa de madurez artística en la que parece sentirse especialmente cómodo. Lejos de intentar seguir tendencias pasajeras, ha optado por reforzar aquello que mejor sabe hacer: interpretar canciones desde la cercanía y la autenticidad. Esa decisión le ha permitido conservar un público fiel mientras continúa sumando nuevas generaciones de oyentes.

El momento más esperado

Uno de los momentos que más expectación ha despertado en las últimas semanas está relacionado con la próxima visita del Papa León XIV a España.

El pontífice viajará entre los días 6 y 12 de junio y recorrerá ciudades como Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. Según el programa oficial difundido desde el Vaticano, buena parte del viaje estará centrada en cuestiones sociales y humanitarias, especialmente en la situación de miles de migrantes que llegan a Europa tras abandonar África en busca de nuevas oportunidades.

Dentro de esa agenda se encuentra uno de los actos más multitudinarios previstos en Barcelona. El próximo 9 de junio, el Estadi Olímpic Lluís Companys acogerá una gran vigilia de oración en la que Sergio Dalma tendrá un papel destacado. El cantante actuará acompañado por la Escolanía de Montserrat, una de las instituciones corales más emblemáticas de Cataluña.

Para el artista, participar en un acontecimiento de estas características supone algo especial no solo por el alcance internacional del evento, sino también por el componente emocional que conlleva compartir escenario con la Escolanía de Montserrat.

La visita papal ha despertado una enorme expectación tanto en el ámbito religioso como cultural. Las distintas ciudades incluidas en el recorrido preparan desde hace semanas dispositivos especiales y numerosos actos paralelos.