La rutina de Jorge Fernández para mantenerse en forma a las 53 años: «Desayuno tres huevos a la plancha o en tortilla con jamón ibérico»

Jorge Fernández nunca ha tenido reparo en hablar sobre su rutina alimenticia, algo que muchos famosos mantienen en secreto. Pasados los 50, cuenta con un físico veinteañero y no hay más que verle para saber que le gusta cuidarse y hacer ejercicio. Además de la estética, el bilbaíno busca preservar su salud mental a través del deporte.

Estos son los alimentos que trata de evitar

El presentador de La ruleta de la suerte ha reconocido que es un apasionado de la carne, en una entrevista para Men’s Health. No obstante, este alimento se ha quedado fuera de su dieta en determinados momentos del día. «La digestión se me hace más pesada. Unos años atrás podía tomarla por la noche, pero ahora es cierto que no me sienta igual de bien», asegura.

El atún es otro de los productos que ha dejado de consumir. A pesar de ser un gran fan de este tipo de pescado, ha compartido en numerosas ocasiones que sufrió una intoxicación de mercurio en sangre con pronóstico grave debido al consumo excesivo. En el pódcast Tengo Un Plan, admitió que «lo que me parecía sano terminó siendo mi enemigo».

Fernández añadió en la entrevista para la revista estadounidense que los ayunos largos, como el de 72 horas, no son para él. «Lo probé, pero no me funcionó bien. No me gustó la experiencia».

Así es el desayuno de Jorge Fernández

Para prácticamente todos los nutricionistas y médicos, el desayuno es la comida más importante del día. En una entrevista para XLSemanal, el presentador de Antena 3 ha detallado cómo es su primera ingesta del día, que define como «muy completa», y enumera los alimentos que consume para empezar el día con buen pie.

«Tres huevos a la plancha o en tortilla con jamón ibérico». Este plato, con una identidad muy española, es su primer plato principal del día. Esta combinación de ricos sabores la acompaña de «tomatito, medio aguacate y dos rodajas de pan de trigo sarraceno». El café queda excluido de su menú y apuesta por una bebida más sana. «Un litro de agua», concluye Fernández.