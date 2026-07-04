El regreso más esperado de Bertín Osborne: vuelve a cantar tras su enfermedad y deja una frase que lo dice todo

Bertín Osborne reapareció este jueves en Madrid con motivo del 29 aniversario de Bingo Las Vegas, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de una noche que reunió a numerosos rostros conocidos del panorama social y televisivo. El cantante, que hace apenas unas semanas mantuvo en vilo a sus seguidores por el delicado estado de salud que le obligó a cancelar varios compromisos profesionales, volvió a subirse a un escenario para poner música a la velada, aunque prefirió guardar absoluto silencio cuando llegó el momento de enfrentarse a las preguntas de la prensa.

Vestido con su habitual elegancia y visiblemente recuperado, Bertín posó durante unos segundos en el photocall instalado para la ocasión. Sin embargo, en cuanto los periodistas intentaron preguntarle por su situación personal y por los asuntos que rodean su actualidad, el artista dejó claro que no estaba dispuesto a pronunciarse. «No voy a hablar nada», respondió con rotundidad antes de insistir apenas unos segundos después: «No voy a contar nada, de verdad». Tras esas escuetas palabras, abandonó la zona de medios sin detenerse a responder ninguna otra cuestión.

Su actitud no pasó desapercibida, especialmente porque se trataba de una de sus primeras apariciones públicas después del importante bache de salud que ha atravesado durante las últimas semanas. El cantante, de 71 años, preocupó a sus seguidores tras verse obligado a cancelar un concierto en Galicia debido a las complicaciones derivadas de una infección por covid que terminó provocándole dos neumonías consecutivas. La situación fue de tal gravedad que el propio Bertín decidió compartir un vídeo en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar en primera persona cómo se encontraba.

En aquella grabación, el artista aparecía con evidentes dificultades para hablar y respirar, reconociendo que el virus le había afectado especialmente. «El covid ha sido muy malo y el mío, el segundo, ha sido malísimo», explicaba entonces, confesando además que los médicos le habían detectado «muchas manchas» en los pulmones fruto de la infección, aunque transmitía un mensaje de tranquilidad al asegurar que no revestían gravedad y que estaba siguiendo el tratamiento indicado para lograr una recuperación completa.

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Precisamente por ese motivo, su presencia en la Gran Gala Aniversario de Bingo Las Vegas suponía una cita especialmente significativa. Más allá de posar ante las cámaras, Bertín volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: cantar. El artista fue uno de los encargados de amenizar la velada junto a David Bustamante, marcando así su regreso a los escenarios después de varias semanas alejado de los focos por prescripción médica. Un regreso muy esperado que confirma la evolución favorable de su estado de salud y que fue recibido con cariño por el público asistente.

El aniversario del conocido establecimiento reunió también a otros rostros habituales de la crónica social, como Kiko Hernández, Fran Antón, Marta López o Rosa Valenty. Aunque Bertín Osborne prefirió mantenerse al margen de cualquier polémica y evitar declaraciones, su sola presencia fue una de las imágenes más comentadas de la noche. Después de semanas marcadas por la incertidumbre sobre su estado físico, el cantante demostró que poco a poco va recuperando la normalidad y retomando su agenda profesional. Eso sí, si algo dejó claro durante su reaparición es que, al menos por ahora, no tiene intención de hablar sobre los asuntos que rodean su vida privada.