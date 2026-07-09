La reflexión de Amelia Bono sobre el amor: «Tu corazón es una de las piezas maestras de la creación»

Las redes sociales de Amelia Bono llevan años siendo un escaparate que nos ha permitido conocerla mucho mejor. En muchas ocasiones, sus publicaciones han pasado inadvertidas, pero el paso del tiempo les ha otorgado un significado diferente. Es lo que ocurre con una reflexión que la empresaria compartió hace dos años y que ahora adquiere una lectura distinta.

La hija del exministro José Bono recuperó entonces una de las enseñanzas del escritor estadounidense Michael A. Singer, autor especializado en desarrollo personal. La cita pertenece a su libro La liberación del alma: El viaje más allá de ti mismo, una obra que invita al lector a reflexionar sobre la manera de gestionar las emociones y afrontar los cambios vitales.

A través de un post de Instagram, Amelia mostraba la primera página del sexto capítulo del libro, titulado Los secretos del corazón espiritual. En esa imagen podía leerse una de las frases que más llamaron la atención de sus seguidores: «Tu corazón es una de las piezas maestras de la creación».

Aquella publicación no iba acompañada de grandes explicaciones. Como ha hecho en otras ocasiones, la empresaria prefirió dejar que fueran las propias palabras del autor las que transmitieran el mensaje. Sin embargo, vista desde la perspectiva actual, esa reflexión parece encajar con el momento personal que atraviesa.

El texto de Michael A. Singer desarrolla la idea de que el corazón constituye uno de los elementos más extraordinarios del ser humano, aunque muchas personas viven sin llegar a comprender todo su potencial. A lo largo de esas primeras páginas, el escritor plantea que aprender a escuchar las emociones y aceptar las experiencias vitales permite afrontar la vida con una mayor serenidad.

Amelia Bono vuelve a estar enamorada

La mencionada publicación ha cobrado un significado especial después de que la influencer haya decidido compartir públicamente que vuelve a estar enamorada. La noticia supone el inicio de una nueva etapa sentimental, dos años después de que se confirmara su ruptura definitiva con Manuel Martos, con quien estuvo casada durante más de una década y es padre de sus cuatro hijos.

Aunque ambos pusieron fin a su relación hace tiempo, mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su familia. De hecho, continúan mostrando una imagen de normalidad en todo aquello relacionado con la crianza de sus hijos, una actitud que ambos han defendido públicamente desde el inicio de su separación.

Amelia Bono ha querido dar un paso más y presentar oficialmente a la persona que ocupa un lugar especial en su vida. Lo hizo a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparecía junto a su pareja, acompañada de un texto en el que transmitía la ilusión con la que afronta esta nueva etapa.

Sin entrar en grandes detalles sobre su historia de amor, la empresaria dejó claro que atraviesa un momento de estabilidad y felicidad. Un mensaje que fue recibido con numerosas muestras de cariño por parte de seguidores y amigos, muchos de los cuales celebraron que hubiera decidido volver a abrir su corazón.

Alejandro, el novio de Amelia Bono

Nosotros tenemos todos los datos sobre el nuevo novio de Amelia Bono. Se trata de Alejandro Reina López, entrenador personal y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Según la información a la que hemos tenido acceso, el vínculo entre ambos no es nuevo. Se conocen desde hace tiempo, a pesar de que tardasen unos meses en dar el paso definitivo. Sus caminos se cruzaron a comienzos de 2024, cuando Amelia Bono comenzó a entrenar con él dentro de su rutina deportiva.

En un primer momento, la relación fue estrictamente profesional. Alejandro se encargaba de supervisar sus entrenamientos mientras la creadora de contenido incorporaba el deporte como parte habitual de su día a día. Con el paso de los meses, la confianza entre ambos fue creciendo hasta transformarse en una amistad.

Esa cercanía terminó evolucionando hacia una relación sentimental aproximadamente durante la primavera de 2025, aunque ambos optaron por mantener su historia en el terreno privado. Ninguno quiere convertirse en noticia por un asunto tan personal, así que se han limitado a actuar con normalidad para evitar despertar más interés de la cuenta.

La discreción ha sido una de las constantes en este noviazgo. Amelia nunca ha querido convertir su vida privada en el centro de atención, pese a la enorme repercusión mediática que siempre ha acompañado tanto a su familia como a su anterior matrimonio con Manuel Martos.

En este contexto, la antigua publicación sobre el libro de Michael A. Singer adquiere un simbolismo especial. Las palabras que entonces compartía como una simple recomendación de lectura parecen reflejar ahora una filosofía con la que la empresaria continúa identificándose. Es importante tener en cuenta todo lo que ha pasado para comprender su mensaje, aunque todo se reduce en una idea: para Amelia, el amor es algo esencial.