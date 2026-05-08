Quién es Eva De Dominici, la joven actriz que podría convertirse en la nueva ‘Wonder Woman’

El futuro del universo cinematográfico de DC continúa generando una enorme expectación entre los aficionados al género de superhéroes y, en medio de esa creciente atención, un nombre ha irrumpido con fuerza inesperada en las últimas horas: Eva De Dominici. La actriz argentina se ha convertido en una de las principales candidatas para interpretar a Wonder Woman en la nueva etapa liderada por James Gunn al frente de DC Studios.

Aunque el estudio todavía no ha confirmado oficialmente quién encarnará a Diana Prince en la nueva franquicia, el nombre de Eva De Dominici ha comenzado a ganar fuerza entre seguidores y medios especializados tras una serie de movimientos que muchos consideran difíciles de interpretar como simples coincidencias.

Hay que esperar, pero cada vez son más los que creen que ella será la elegida.

¿Quién será la nueva ‘Wonder Woman’?

Hasta hace apenas unos días, todas las apuestas situaban a Adria Arjona como la gran favorita para asumir el icónico personaje. La actriz, cuya participación en Superman: Man of Tomorrow ya estaría prácticamente asegurada, llevaba semanas apareciendo vinculada al entorno creativo y físico de la nueva producción. Sin embargo, la irrupción de Eva De Dominici en esa misma dinámica ha abierto un nuevo escenario de especulación.

La actriz argentina compartió recientemente en sus redes sociales varias imágenes entrenando junto al preparador físico italiano Paolo Mascitti, colaborador habitual de James Gunn y figura clave en la preparación física de buena parte de los intérpretes que formarán parte del renovado universo DC. El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores más atentos de la franquicia.

Paolo Mascitti ha trabajado anteriormente con intérpretes ya confirmados dentro de la nueva etapa de DC Studios, entre ellos David Corenswet, nuevo Superman; Jennifer Holland, que volverá a dar vida a Emilia Harcourt; y Edi Gathegi, que interpretará a Mr. Terrific. El hecho de que tanto Eva De Dominici como Adria Arjona estén siguiendo entrenamientos similares ha disparado las teorías sobre la relevancia de sus futuros papeles.

Quién es Eva De Dominici

A sus 31 años, Eva De Dominici cuenta con una trayectoria consolidada en la televisión argentina, aunque su nombre todavía no posee la dimensión internacional de otras intérpretes vinculadas a este universo. Nacida en Buenos Aires, inició su carrera muy joven y pronto se convirtió en uno de los rostros más famosos de Argentina gracias a trabajos en producciones como Los ricos no piden permiso o Viudas e hijos del rock and roll.

Su perfil artístico siempre se ha caracterizado por combinar presencia televisiva, trabajos cinematográficos y una importante carrera como modelo. Sin embargo, en los últimos años su trayectoria ha experimentado un notable salto internacional. Instalada en Estados Unidos, la actriz ha comenzado a abrirse camino en Hollywood con proyectos cada vez más visibles dentro de la industria audiovisual norteamericana.

Una trayectoria impecable

Entre sus proyectos destaca su participación en la serie La chica de la limpieza, además de formar parte del reparto de Balls Up, producción protagonizada por Mark Wahlberg que logró una importante repercusión en plataformas digitales.

Precisamente esa combinación entre experiencia internacional, preparación física y creciente presencia en Hollywood es lo que ha llevado a muchos seguidores de DC a considerar que Eva De Dominici encajaría en la nueva línea de personajes que James Gunn pretende desarrollar. El director ha insistido en numerosas ocasiones en su intención de construir un universo cohesionado, con intérpretes capaces de sostener proyectos a largo plazo y con perfiles menos previsibles que en etapas anteriores.

La incógnita principal sigue siendo qué personaje interpretará realmente la actriz argentina. Aunque la posibilidad de verla convertida en Wonder Woman ha ganado fuerza, algunos rumores apuntan también a Maxima, una poderosa alienígena vinculada al mundo de Superman que hará su debut cinematográfico en la próxima secuela del hombre de acero.

Dentro de la historia, Maxima es presentada como una extraterrestre obsesionada con encontrar un compañero genéticamente perfecto para garantizar descendencia. En los cómics, considera a Superman el candidato ideal, una circunstancia que añade un componente de tensión tanto para el héroe como para Lois Lane.

El misterio sigue sin resolverse

Por el momento, James Gunn mantiene absoluto silencio sobre el reparto definitivo, alimentando aún más las especulaciones. El director y productor ya ha demostrado en anteriores ocasiones su habilidad para convertir el misterio en una poderosa herramienta promocional, especialmente en proyectos relacionados con grandes franquicias.

Después de todo lo anterior, podemos decir que la figura de Eva De Dominici continúa creciendo dentro de la conversación pública en torno a DC Studios. Y aunque todavía no exista confirmación oficial, lo cierto es que su nombre ya forma parte de una de las decisiones más observadas por los seguidores del cine de superhéroes: quién será la próxima Wonder Woman.