¿Qué es la alopecia areata? Esta es la enfermedad autoinmune que han diagnosticado a Ana Brito

Ana Brito ha vuelto a las redes sociales con un mensaje muy diferente al que acostumbra a compartir con sus seguidores. Conocida por su sentido del humor y sus vídeos cargados de naturalidad, la creadora de contenido ha abierto su corazón para explicar el delicado momento personal que atraviesa. Esta vez, detrás de su habitual espontaneidad, hay una preocupación por su salud que le ha llevado a tomar una decisión: bajar el ritmo profesional y priorizarse.

La influencer ha contado que padece alopecia areata, una enfermedad que provoca la caída del pelo y que ha empezado a afectar a su vida. Una situación que necesita asimilar y que le ha hecho replantearse sus prioridades, especialmente en una etapa tan importante como la infancia de sus hijos.

«Tú naces con esa enfermedad y te puede brotar o no brotar. El caso es que a mí me ha brotado», ha explicado. Ana ha relacionado la aparición de los síntomas con el estrés y ha reflexionado sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo. «El cuerpo es muy sabio. El cuerpo te avisa», ha asegurado, dejando claro que ahora su principal objetivo es recuperarse.

La caída del pelo comenzó en el posparto

Según ha relatado, empezó a perder pelo durante el posparto de su segundo hijo, nacido en julio de 2025. En aquel momento, no le dio «mucha importancia», pero la situación ha terminado llevándola a buscar ayuda especializada. Actualmente, se ha puesto en manos de «un tricólogo, que es el médico del pelo», para abordar el problema.

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos, lo que provoca la caída del cabello. Suele manifestarse mediante zonas redondeadas sin pelo, aunque puede afectar a otras áreas del cuerpo y presentar distintos grados de intensidad. Su evolución es imprevisible: en algunas personas el pelo vuelve a crecer, mientras que en otras la pérdida puede persistir o reaparecer.

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Aunque el estrés puede actuar como desencadenante o factor asociado en determinados casos, no es la única causa de la enfermedad. Además, la alopecia areata no es contagiosa. Su diagnóstico y tratamiento deben individualizarse con un profesional sanitario, ya que existen distintas opciones terapéuticas según la extensión y la evolución de cada caso.

Sus hijos, su prioridad en este momento

Más allá de la preocupación por su aspecto físico, Ana ha querido poner el foco en su bienestar emocional y en el tiempo que desea dedicar a su familia. «Yo tengo que curarme primero de aquí, dentro. No lo de fuera, que se va a caer», ha confesado, explicando que necesita cuidarse desde dentro antes de volver a exigirse el ritmo habitual.

La creadora de contenido también ha reconocido que no atraviesa su mejor momento anímico. «Creo que necesito un tiempo para digerirlo porque no estoy bien, o sea, yo ahora tengo unas ganas increíbles de llorar, tengo que curarme, tanto física como emocionalmente», ha admitido.

En este proceso, sus hijos ocupan un lugar fundamental. «Me apetece mucho disfrutar del momento que estoy viviendo, que se va a ir, que es la infancia de mis hijos», ha explicado. Y ha añadido una reflexión con la que muchas madres pueden sentirse identificadas: «Va a llegar un momento en que ya no les voy a poder coger porque no van a querer ser cogidos. No les voy a poder dar besos porque me van a quitar la cara esos mofletes. Y quiero estar ahí».

Una pausa sin despedidas definitivas

Ana reducirá sus compromisos profesionales para centrarse en su recuperación, aunque ha querido tranquilizar a quienes temen que vaya a desaparecer de las redes. «Ya volveré como considere que tengo que volver y si tengo que tardar más, pues tardo más y ya está», ha afirmado.

Fiel a su personalidad, también ha encontrado espacio para el humor al aclarar que tiene numerosos vídeos grabados que seguirá publicando durante un tiempo. «Tú vas a creer que no he desaparecido, pero en realidad a lo mejor llevaré sin hacer contenido un cojón de pato», ha bromeado.

Por ahora, Ana Brito se concede el tiempo que necesita. Una decisión que demuestra que, incluso para quienes viven de compartir su día a día, parar también puede ser necesario.