Ester Expósito y Kylian Mbappé siguen disfrutando de su relación lejos, al menos por unas horas, de los focos y de las obligaciones profesionales. Aunque conseguir pasar desapercibidos no parece estar entre sus mayores virtudes, la pareja ha vuelto a protagonizar una escapada que ha despertado la curiosidad de quienes siguen cada uno de sus movimientos. Esta vez, el destino elegido ha sido el País Vasco, donde han aprovechado para entregarse a uno de los grandes placeres de la zona: su gastronomía.

Las imágenes de esta nueva cita llegan después de que Ester Expósito estuviera presente en la huelga general. Y parece que, tras una jornada de reivindicaciones, también hay tiempo para desconectar, disfrutar de la compañía y sentarse tranquilamente alrededor de una buena mesa. Porque si algo demuestra esta pareja es que sus planes pueden ir de un escenario a otro sin demasiadas complicaciones: de la actualidad social a una velada gastronómica con sabor vasco. Eso sí, aquí el menú tenía bastante protagonismo.

Según ha publicado la prensa local, Ester y Mbappé comenzaron su recorrido por la zona en Durango, donde fueron vistos disfrutando de la localidad. La actriz se encuentra allí rodando la nueva versión de La Regenta, mientras que el futbolista habría aprovechado los días de descanso concedidos por el Real Madrid durante el parón de selecciones para viajar hasta el norte y pasar tiempo con ella.

Pero la visita no se quedó ahí. Después de recorrer los aproximadamente 70 kilómetros que separan Durango de San Sebastián, ambos pusieron rumbo a Aitana, un restaurante situado en pleno centro de la ciudad, concretamente en el número 6 de la calle Easo, muy cerca de la playa de La Concha.

El establecimiento, que abrió sus puertas en 2020, se ha hecho un hueco en la oferta gastronómica donostiarra gracias a una propuesta que combina producto local con influencias internacionales, especialmente mexicanas y japonesas. Una mezcla que parece haber convencido a sus visitantes más mediáticos.

Un menú con mucho atún y una especialidad de la casa

La cena de Ester Expósito y Kylian Mbappé no fue precisamente una sucesión interminable de platos, pero sí dejó una selección bastante particular. Según la información publicada por El Diario Vasco, la pareja pidió cuatro elaboraciones para compartir.

Entre ellas se encontraba el sándwich cubano clásico de Aitana, una de las especialidades de la casa. También apostaron por un milhojas de berenjena, un canutillo de atún acompañado de arroz y aguacate y una tostada de atún. Una elección que deja bastante claro que ambos tienen cierta debilidad por este producto, presente en buena parte de la comanda.

Mbappé, de potes por Durango con Ester Expósito

https://t.co/aWe62sNTZ2 — El Correo (@elcorreo_com) November 16, 2026



Para acompañar la cena, optaron por agua con gas. Nada de vino ni cócteles en esta ocasión. Una elección sencilla para una velada que, por lo demás, tenía todos los ingredientes de una cita romántica: buena comida, un restaurante céntrico y tiempo para disfrutar el uno del otro.

El precio habitual del establecimiento se sitúa entre los 35 y los 60 euros por persona, según la Guía Repsol. Una cifra que, teniendo en cuenta el menú elegido, permite hacerse una idea del tipo de experiencia gastronómica que buscaron durante su estancia.

La pareja abandonó el restaurante alrededor de las 22:45 horas y se marchó rápidamente en taxi. Eso sí, no pusieron impedimentos a la hora de ser fotografiados a la salida del local, dejando nuevas imágenes de una relación que ya no parece esconderse tanto como en sus primeros meses.

Una relación cada vez más visible

No es la primera vez que Ester visita Aitana. Según la información publicada por la prensa vasca, la actriz ya había acudido anteriormente al establecimiento, por lo que esta vez habría querido compartir con Mbappé uno de sus restaurantes favoritos de la ciudad.

Desde que su relación comenzó a acaparar titulares, ambos han protagonizado diferentes apariciones públicas que han alimentado la curiosidad sobre su historia. Entre compromisos profesionales, viajes y encuentros discretos, la pareja parece haber encontrado la manera de encajar sus respectivas agendas.

La romántica cena de Kylian Mbappé y Ester Expósito en un céntrico restaurante de San Sebastián

https://t.co/XTMVqZCr0W — El Diario Vasco (@diariovasco) November 17, 2026



Y es que, aunque Mbappé tenga por delante una temporada exigente con el Real Madrid y Ester continúe centrada en sus proyectos interpretativos, siempre parece haber un hueco para una escapada. Esta vez, además, con parada en uno de los destinos gastronómicos más reconocidos de España.

Después de la huelga, el rodaje y los compromisos deportivos, San Sebastián ha sido el escenario elegido para bajar el ritmo. Y si algo queda claro después de conocer su comanda es que, al menos en cuestión de gustos culinarios, el atún ha conseguido unirlos todavía un poquito más.