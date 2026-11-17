La Navidad también se vive de una manera muy especial en el Palacio de La Moncloa. Y es que, detrás de las puertas de la residencia oficial del presidente del Gobierno, estas fechas se celebran con tradiciones, menús cuidadosamente elaborados y detalles que pocos conocen. Así lo ha desvelado Julio González de Buitrago, el cocinero que estuvo al frente de los fogones de Moncloa durante más de treinta años y que ahora, a través de sus memorias, ha sacado a la luz algunos de los secretos mejor guardados de la trastienda culinaria de dicha estancia. Entre ellos, cómo se preparaban y celebraban las fiestas navideñas en un lugar donde la política también deja espacio para las reuniones, las celebraciones y los sabores tradicionales.

En el libro, titulado La cocina de la Moncloa, el mencionado cuenta que son 5 cocineros los que se encargan de los menús diarios y los elaborados para días especiales. Antes de Nochebuena, celebran una cena de Gobierno que suele coincidir con el cambio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de los Diputados y su considerado primer periodo. «Se celebra uno, como mucho, dos días antes de Nochebuena y es todo un acontecimiento. Los ministros asisten con sus esposas o maridos y hay que organizarlo con cuidado», cuenta, haciendo hincapié en que los platos elegidos para la ocasión se piensan con bastante antelación. «Se presentan varias opciones para que elija la que sea de su gusto, con el tiempo suficiente para comprar lo necesario. Una vez fijado el menú completo, comienza la preparación para que no quede ningún detalle sin cubrir», desvela.

Aunque no ha hablado de ninguna receta en concreto, Julio González sí que ha señalado que los platos que se elaboran suelen ser «típicamente navideños»: «Mariscos, pavo, faisán, cordero y, por supuesto, pescados tradicionales», enumeraba. En cuanto al postre, el cocinero también hacía hincapié en que los turrones y los dulces típicos de esta época del año también tenían cabida en la velada. «Nunca se preparan tartas o dulces más tradicionales. El broche final está con ellos y con el cava», manifiesta.

Sobre las fechas más reseñables, como Nochebuena, Julio ha explicado que el presidente del Gobierno suele pasarlas en palacio junto a sus parientes más cercanos, los cuales se reúnen para cenar juntos en el palacio. Y lo hacen así, principalmente, por una cuestión de logística, tal y como señala el mencionado en su libro. «Hay que comprender que todo desplazamiento del presidente es una complicación, pues allá donde vaya siempre tendrá que ir acompañado por funcionarios y personal de servicio», recoge. No obstante, por ahora, y hasta que no pasen las elecciones generales, habrá que esperar para conocer quién es el político que se convierta en el nuevo presidente del Gobierno de nuestro país.