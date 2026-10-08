El Pazo de Meirás al mejor postor, de 100 a 5.000 euros por los recuerdos de Franco: «No se puede politizar una taza»

El Pazo de Meirás vuelve a abrir sus puertas, aunque esta vez lo hace a cientos de kilómetros de Galicia y convertido en una colección de casi 700 lotes que ya esperan comprador en pleno barrio de Salamanca. En la calle Núñez de Balboa, 15, la sala Magna Art Auctions ha terminado de montar la exposición de los bienes que los herederos de Francisco Franco retiraron este verano del histórico pazo después de que el Tribunal Supremo ratificara la devolución definitiva del inmueble al Estado. Vajillas, porcelanas, cristalerías, muebles, cuadros, fotografías, alfombras, textiles, objetos decorativos y recuerdos personales de varias generaciones de la familia han abandonado las habitaciones de Meirás para convertirse en piezas de una subasta que se celebrará el próximo 27 de octubre a las 17:00 horas. En total son 686 lotes, según explica a COOL José Miguel Carrillo de Albornoz, director de Magna Art Auctions y responsable de poner precio y sacar al mercado esta particular parte de la historia de España.

La primera impresión al entrar en la sala es la de encontrarse ante una colección absolutamente heterogénea. No hay una única pieza que explique por sí sola qué fue Meirás, sino cientos de objetos que, juntos, permiten reconstruir pequeños retazos de la vida de la familia que durante décadas estuvo vinculada al pazo. «Hay retazos del alma de la familia», explica Carrillo de Albornoz, que insiste en que no se trata exclusivamente de objetos relacionados con Francisco Franco. Hay piezas que hablan de sus gustos, pero también de los de las mujeres que tuvieron un papel fundamental en la vida cotidiana de la residencia. «Hay una colección de espingardas que evidentemente son marroquíes y es probablemente del periodo en que el Generalísimo Franco estuvo en África. Hay fotografías, hay retratos, hay cuadros como el de Santa Teresa, que le tenía mucha devoción», cuenta el director de la sala. Y, a partir de ahí, aparece también la huella de Carmen Polo, especialmente vinculada a su afición por las antigüedades, y la de su hija Carmen Franco, a través de diferentes piezas de porcelana.

Entre los objetos que más ayudan a dibujar ese universo doméstico aparecen las soperas de la Compañía de Indias, que Carrillo relaciona con el gusto de Carmen Polo por las antigüedades, mientras que determinadas piezas de porcelana china estarían más vinculadas a Carmen Franco, la Duquesa de Franco. Es precisamente esa mezcla de procedencias y épocas la que, a ojos del director de Magna Art Auctions, convierte el conjunto en algo más interesante que una simple acumulación de objetos de una casa. «Yo sí veo un poco el espíritu de las señoras que han sido las dueñas de ese pazo durante muchos años», asegura. Los objetos permiten así seguir una historia familiar a través de sus elecciones, sus aficiones y hasta de aquello que decidieron colocar alrededor suyo, desde las piezas más antiguas hasta elementos pertenecientes a generaciones posteriores.

La colección lleva meses preparándose. El trabajo comenzó antes del verano y fue entonces cuando los herederos se pusieron en contacto con Carrillo de Albornoz para ofrecerle la organización de la venta. El director de Magna Art Auctions reconoce que mantiene una relación de amistad con los Martínez-Bordiú y que esa confianza fue determinante para que el encargo terminara en su sala de Núñez de Balboa. A partir de ahí comenzó un proceso de identificación, inventariado y valoración de los bienes que finalmente podían salir al mercado. «La familia se puso en contacto conmigo y me ofreció hacer la subasta», explica. El resultado es un catálogo que reúne 686 lotes y que, por primera vez, permite contemplar agrupados objetos que hasta hace apenas unos meses seguían repartidos por las diferentes estancias de Meirás.

Uno de los aspectos más delicados de todo el proceso ha sido precisamente determinar qué podía abandonar el pazo y qué debía permanecer en él una vez que el inmueble pasó definitivamente a manos del Estado. Carrillo asegura que la retirada se hizo «atendiendo la legalidad absoluta» y con presencia de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia. Según explica, «todas las piezas que se han sacado han sido punteadas por los abogados del Estado» y los bienes incluidos en la subasta fueron considerados propiedad privada de los herederos y, por tanto, susceptibles de ser vendidos en el mercado. Es una cuestión que ha generado críticas entre colectivos memorialistas, que han cuestionado la salida de determinados objetos y han pedido que se revise el catálogo para comprobar que todos ellos tienen realmente la consideración de bienes privados. La polémica se sitúa así alrededor de la procedencia de los objetos, mientras la sala defiende que el proceso se ha realizado dentro de la legalidad.

Carrillo, por su parte, trata de separar la venta de cualquier interpretación política. «Esto no tiene nada de político, realmente esto son cosas privadas de la familia», sostiene. Y cuando se le plantea si una colección procedente de Meirás puede terminar inevitablemente cargada de significado, responde con una frase que refleja su postura: «Politizar una taza me parece complicado, sinceramente». Para él, el interés está en lo que los objetos son y en su procedencia, no en convertir cada lote en un símbolo. «Uno puede adquirir un recuerdo del Pazo de Meirás», explica. Una idea especialmente llamativa teniendo en cuenta que la colección mezcla objetos de gran valor histórico con otros mucho más cotidianos, capaces de despertar interés simplemente por haber formado parte durante décadas de aquella residencia.

Y los precios permiten que ese recuerdo no quede necesariamente reservado a grandes coleccionistas. Los lotes parten de unos 100 euros y llegan hasta aproximadamente los 5.000, según Carrillo de Albornoz. Entre ellos hay mobiliario, piezas decorativas, porcelanas, cuadros y otros objetos cuyo valor ha sido determinado en función de sus características, conservación y procedencia. La horquilla hace que la subasta tenga dos caras: por un lado, piezas capaces de atraer a coleccionistas interesados en el patrimonio y la historia; por otro, objetos al alcance de quien simplemente quiera llevarse a casa algo que estuvo dentro del Pazo de Meirás. «Es una ocasión excepcional de adquirir un recuerdo de una casa histórica de este país», resume el director de Magna Art Auctions.

La singularidad de la venta está, precisamente, en el lugar del que proceden los bienes. Carrillo reconoce que no es habitual encontrarse con una colección privada de estas características procedente de una casa tan vinculada a la historia política española. Ha habido subastas monográficas de bienes pertenecientes a grandes casas, palacios o cigarrales, pero esta tiene una particularidad evidente: «Son todos bienes que han pertenecido a la familia de un jefe del Estado español». Esa procedencia convierte una sopera, una fotografía, una pieza de porcelana o un mueble en algo más que un objeto de segunda mano, aunque la sala insista en que la venta se limita a bienes privados y que cada uno de ellos sale al mercado con una valoración económica concreta.