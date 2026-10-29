Paulina Villalobos, la joven peruana que triunfa imitando a Isabel Pantoja: «Nunca imaginé que mis vídeos llegarían hasta ella»

El legado musical de Isabel Pantoja ha traspasado fronteras y conquistado a varias generaciones dentro y fuera de nuestro país. A lo largo de su extensa trayectoria, la tonadillera ha llevado la copla, la balada romántica y el folclore español a escenarios de todo el mundo, siendo América Latina uno de los territorios donde su música ha cosechado mayor éxito. Prueba de ello es lo ocurrido en Perú, donde ha surgido una joven artista que ha sorprendido por su extraordinario parecido vocal con la intérprete de Marinero de luces. Su nombre es Paulina Villalobos (18) y se ha convertido en una de las imitadoras más destacadas de la mencionada cantante. Tanto es así, que ha logrado alzarse con el segundo puesto en el programa Yo soy después de cautivar al jurado y al público con sus interpretaciones de algunos de los temas más emblemáticos de Pantoja.

En medio del revuelo que ha ocasionado su indudable parecido musical, COOL ha podido ponerse en contacto con ella para conocer de dónde le surge su devoción por la tonadillera, así como también ha descubierto cómo se prepara antes de subirse al escenario y ponerse en la piel de la cantante española. «Isabel ha influido muchísimo en mi manera de ver la interpretación. Admiro su voz, su personalidad en el escenario y esa forma tan especial que tiene de transmitir sentimientos. Interpretarla me ha llevado a observar muchos detalles que antes quizás no tenía tan presentes. Gracias a ella, también he aprendido a cuidar más la expresión y a contar una historia cuando canto», comenzaba a decir.

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En cuanto a qué es lo que más difícil le resulta, Paulina hace hincapié en que lo peor es que los gestos «se vean naturales y acompañen al sentimiento de la canción». «Isabel tiene una personalidad muy marcada y una manera muy suya de moverse, mirar y expresarse. Lo que me sale más natural es la expresión de la cara cuando interpreto una canción con sentimiento. A veces estoy cantando y algunos gestos salen solos», contaba.

Añadía que, para obtener un buen resultado, había visto muchas de sus actuaciones y que desde el principio le gustaba «fijarse en sus gestos, sus miradas, sus manos y la manera en que interpreta cada canción». «Cada vez descubro algún detalle diferente de ella, ya sea una mirada, un movimiento o la forma en que termina una frase. […] Hay cosas que se van aprendiendo de tanto observarlas y otras que salen de manera natural cuando estás cantando. Para mí, lo bonito es poder aprender de ella y rendirle homenaje, sin dejar de ser yo misma», expresaba.

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Cuando sus videos comenzaron a hacerse virales, Paulina consiguió que Isabel Pantoja reaccionara a uno de ellos con unos emojis de unos aplausos. Un momento que ha querido recordar con COOL: «Fue una emoción enorme. Imagínate que una persona a la que admiras tanto, a la que has escuchado y observado durante tanto tiempo, vea uno de tus vídeos y reaccione. Al principio cuesta creerlo. Me sentí muy feliz, agradecida y también un poquito nerviosa. Para mí fue algo muy especial, porque nunca imaginé que algo que hacía con tanta admiración pudiera llegar hasta ella», reconocía.

Si algún día tuviera la oportunidad de poder hablar con ella, Paulina asegura que le gustaría que le dijera que le encanta su música y que sigue adelante con su carrera. «No necesitaría que me dijera algo demasiado elaborado. Con escuchar de ella unas palabras de cariño o un consejo, para mí sería muchísimo», decía.

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A pesar de que canta exactamente igual que Isabel Pantoja, Paulina tiene claro que quiere construir su propio camino sobre los escenarios y que las personas conozcan a Paulina por ser ella misma. «Lo de Isabel ha sido muy bonito, pero todo esto me motiva también a tener mi propio camino. Me queda mucho por vivir, aprender y cumplir. […] Diría que soy una persona que canta con mucho sentimiento. Me gusta interpretar las canciones, no solamente cantarlas, sino transmitir lo que dicen y hacer que las personas puedan sentirlas conmigo. Soy joven, pero quiero que mi voz y mi manera de interpretar tengan una identidad propia», concluía.