Miguel Torres rompe su silencio sobre el posado de Paula Echevarría y David Bustamante: «Hablan diariamente»

Miguel Torres se ha pronunciado por primera vez sobre el último encuentro —al menos público— entre Paula Echevarría, su novia, y David Bustamante. Hace unas semanas, la actriz y el artista tuvieron una cita muy importante que no dudaron en inmortalizar en redes sociales: la graduación de Daniella, su hija en común. Como no podía ser de otra manera —y era más que esperado—, los medios del papel cuché no tardaron en hacerse eco. Ahora, la pareja de la de Candás ha reaccionado al posado de su chica y el intérprete de Devuélveme la vida.

Miguel Torres reacciona al posado de Paula y Bustamante

El pasado 9 de mayo, a través de sus redes sociales, Paula Echevarría sorprendió al compartir un selfie con Bustamante. Sabido es que, tras su separación, la actriz y el cantante siempre han abogado por tener una buena relación —tanto por todos los años compartidos como por el bienestar de su hija en común—.

Por ello, sorprendió, y no, su foto en la graduación de Daniella, en la que mostraron que el tiempo cura las heridas y que la familia debe estar por encima de todo. Ante los medios, la expareja llevaba casi una década sin aparecer juntos —lo que supuso que su posado copara numerosos titulares—.

Sin embargo, y semanas después de esta foto familiar, ahora Miguel Torres, pareja de Echevarría y padre de su hijo pequeño, se ha pronunciado al respecto —ya que, además, conoce personalmente a Bustamante tras haber participado, en el pasado, en uno de sus videoclips—.

Durante la fiesta del verano de Fairmont La Hacienda Costa del Sol, que ha tenido lugar en Marbella, el exfutbolista ha querido aclarar, en primer lugar, el motivo por el que no pudo ir a la graduación de la menor: «Me pilló fuera porque estaba trabajando. Si no, me hubiera gustado acompañar a Daniella».

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Por su parte, Torres ha dicho que fue «un día muy especial» y que, tanto Paula como Bustamante y Daniella, «vivieron con mucha emoción»: «Era un día bonito para vivirlo en familia». Sobre el cómplice posado de Echevarría y su ex, el que fuera jugador del Málaga también se ha pronunciado —pese a la discreción que le caracteriza y que siempre ha tratado de evitar hablar sobre el pasado sentimental de su pareja—. «Paula y David tienen una relación muy buena», ha dicho.

Y no solo eso. Torres ha desvelado que, aunque el encuentro de Paula y David ha sido público, lo cierto es que mantienen el contacto y que «tienen muy buena relación»: «Es cierto que a lo mejor públicamente no los veis mucho; yo desde cerca sé que tienen contacto, que hablan diariamente y evidentemente se preocupan por el desarrollo de su hija. Es difícil cuando los niños son adolescentes y muchas veces quieren hacer su vida de manera independiente. Cuando ves que se reúnen familias y momentos como este, los viven de la misma manera y se emocionan. Me parece muy bien y muy bonito».