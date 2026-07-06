Manuel Díaz ‘El Cordobés’, roto por la tragedia en Venezuela: «Estamos en una agonía»

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha reaparecido públicamente junto a su esposa, Virginia Troconis, tras vivir unos días marcados por la preocupación y la tristeza debido a la dramática situación que atraviesa Venezuela. El matrimonio asistió al concierto de Juan Luis Guerra celebrado en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla, acompañado por Alba Díaz, hija del extorero y de Vicky Martín Berrocal. Sin embargo, la cita musical, que pretendía servir como un pequeño respiro emocional, estuvo inevitablemente marcada por el dolor que ambos sienten por la catástrofe provocada por los terremotos en Venezuela.

Los devastadores terremotos en Venezuela registrados el pasado 24 de junio han dejado miles de víctimas mortales, numerosos desaparecidos y una enorme destrucción en varias regiones venezolanas. La magnitud de la tragedia llevó incluso a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ a cancelar la celebración de su 58 cumpleaños, ya que, según reconoció, no encontraba motivos para festejar mientras tantas familias atraviesan un momento tan dramático.

Durante su encuentro con los medios, el diestro confesó que tanto él como su esposa están profundamente afectados por todo lo sucedido. Aunque la familia de Virginia Troconis se encuentra a salvo, reconoció que la impotencia es enorme al ver el sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano. «Hemos estado muy tristes con el tema de Venezuela», explicó, asegurando que la tragedia es mucho mayor de lo que muchas personas pueden imaginar.

El vínculo de Manuel Díaz con Venezuela va más allá de la relación familiar. A lo largo de los años ha visitado el país en numerosas ocasiones y asegura sentirse muy querido por sus habitantes. «Me siento como si fuera de allí», afirmó emocionado, destacando el cariño que siempre ha recibido de los venezolanos y asegurando que vive esta tragedia como algo muy cercano.

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Uno de los momentos más impactantes de sus declaraciones llegó al recordar una experiencia personal relacionada con La Guaira, una de las zonas más afectadas por los seísmos. El ex torero explicó que conoce perfectamente la región, ya que era habitual alojarse allí cada vez que llegaba al país. De hecho, recordó que el hotel donde se alojó junto a su hijo quedó completamente destruido tras el terremoto. «Ese hotel ha desaparecido», relató con evidente emoción, reconociendo que conocer de primera mano esos lugares hace que el impacto emocional sea aún mayor.

Consciente de las enormes necesidades que afronta el país, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ hizo un llamamiento a la solidaridad internacional. Insistió en que la prioridad debe centrarse en la ayuda humanitaria para Venezuela, especialmente en el envío de material sanitario y personal médico. Según explicó, la escasez de recursos sanitarios está agravando aún más la situación, especialmente entre los niños y las personas mayores, dos de los colectivos más vulnerables tras una catástrofe de estas dimensiones. «Estamos en una agonía», confesó el ex torero, admitiendo que todavía resulta difícil comprender el verdadero alcance de la tragedia y las consecuencias que tendrá en los próximos meses. A pesar del dolor, aseguró que tanto él como Virginia Troconis intentan mantenerse fuertes por el bienestar de sus hijos y del resto de la familia, convencidos de que es necesario seguir adelante pese a las circunstancias.

Como si la preocupación por Venezuela no fuera suficiente, la familia también ha vivido momentos de tensión en España debido al incendio declarado en Guillena (Sevilla), donde residen. Las llamas llegaron a situarse muy cerca de la vivienda de la madre de Manuel Díaz, provocando incluso cortes en el suministro eléctrico. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, algo que el diestro valoró especialmente por encima de cualquier pérdida material.

Durante su intervención también quiso actualizar el estado de salud de su madre, que recientemente atravesó un delicado problema médico. Manuel Díaz ‘El Cordobés’ aseguró que se encuentra recuperándose favorablemente y no escatimó elogios hacia ella, definiéndola como una auténtica luchadora y una mujer con una enorme fortaleza. Incluso reconoció que, en estos momentos tan difíciles, está siendo ella quien transmite ánimo y esperanza a toda la familia, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de superación y de amor incondicional.