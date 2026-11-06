Manu Tenorio se moja sobre el plantón de Rosa López a ‘Operación Triunfo’: «Yo no lo comparto»
Manu Tenorio ha presentado su primer perfume, Tenorio Parfum
Se trata de una fragancia inspirada en sus raíces sevillanas y en los recuerdos de su infancia
Tenorio ha opinado sobre la decisión de Rosa López de no participar en un posible reencuentro de 'Operación Triunfo'
Manu Tenorio atraviesa uno de los momentos más especiales de su trayectoria profesional. Después de meses de trabajo, el cantante ha presentado Tenorio Parfum, su primer perfume, un proyecto muy personal con el que ha querido rendir homenaje a sus raíces y a los recuerdos de su infancia. Una cita en la que ha estado arropado por su mujer, Silvia Casas, con quien lleva 20 años de relación, y por amigos como Juan Peña y Gabriela Guillén. «Habla de emociones, de sentimientos, de la infancia, de mi juventud… Este proyecto retrata una verdad auténtica que es irrefutable, y un esfuerzo. Por eso digo que este perfume es el perfume de los que se atreven a soñar», ha explicado emocionado.
El artista, que lleva más de dos décadas trabajando de manera independiente, ha reconocido que sacar adelante esta iniciativa no ha sido sencillo, aunque está especialmente orgulloso de haberlo conseguido. La fragancia está inspirada en Sevilla y en los paisajes que marcaron su vida, con la intención de convertirse en un homenaje a Andalucía. «Yo he vivido los naranjos, las azoteas, el Guadalquivir, el barrio de Santa Cruz, la Carbonería… Y es un homenaje. A mí me gustaría, aspirando a muy alto, que fuese el perfume masculino de Andalucía», ha confesado. Preguntado por las comparaciones con otros artistas que también tienen su propia fragancia, como Antonio Banderas, Manu ha respondido con humor: «Yo soy humilde y él juega en otras ligas».
Sin embargo, más allá de su nuevo proyecto empresarial, el cantante también ha tenido que pronunciarse sobre la polémica surgida en torno al 25º aniversario de Operación Triunfo. Hace unos días, Rosa López sorprendía al anunciar en redes sociales que no tiene intención de participar en una posible celebración del concurso, al considerar que durante estos años no ha recibido el apoyo que esperaba para impulsar su carrera musical. La ganadora de la primera edición también cuestionó que tenga que acudir siempre que se organiza un homenaje al formato que la dio a conocer. Unas declaraciones sobre las que Manu, que compartió aquella aventura televisiva con ella, ha ofrecido una opinión bastante clara.
«Somos esclavos y rehenes de nuestras palabras, ¿sabes lo que te digo? Yo su punto de vista, francamente, yo particularmente no lo comparto. Pero bueno, cada uno tiene su película y todas las opiniones son respetables», ha asegurado. Manu Tenorio sí está a favor de organizar un reencuentro con sus antiguos compañeros, ya que considera que lo verdaderamente importante es recuperar los buenos momentos y dejar atrás las posibles diferencias. «A mí lo que me hace ilusión después de 25 años es abrazar a mis compañeros. Porque hace 25 años que no nos abrazamos todos. Al final con el tiempo la gente tiene sus diferencias, sus piques, sus dimes, sus diretes, sus egos… Pero si tú dejas eso aparte y te quedas con lo bueno. Yo les deseo lo mejor porque se lo merecen», ha señalado.
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El cantante considera que el programa marcó a toda una generación y que su aniversario merece celebrarse. «Cuando la gente recuerda Operación Triunfo, los ojos de la gente ensueñan, la gente lo devuelve a un momento donde fueron muy felices», ha explicado, recordando que el concurso consiguió reunir a las familias frente al televisor como pocos formatos han vuelto a hacerlo. Eso sí, no piensa intervenir para convencer a Rosa López de que cambie de opinión: «Yo no estoy aquí para convencer a nadie, francamente. Que cada uno se convenza». Por el momento, el especial que había planteado Tinet Rubira, creador del formato, no cuenta con confirmación oficial. Por su parte, Silvia Casas también ha querido respetar la postura de la cantante: «Manu ha vivido el 25º aniversario con agradecimiento máximo. El mismo día estuvo hablando con Tinet, con muchos compañeros… pero hay que respetar los momentos personales de cada uno».
En el terreno personal, Manu Tenorio y Silvia Casas atraviesan una etapa muy feliz junto a su hijo, Pedro. La pareja acaba de cumplir 20 años de relación y ambos tienen claro que la clave para mantenerse unidos está en saber afrontar las dificultades y trabajar juntos. «Son 20 años de compromiso, de cariño, de sujeción y de trabajar. Y también de conciencia de que las cosas cuando no funcionan no se tiran. Hay que arreglarlas, tío. Tirar lo tira cualquiera», ha reflexionado el cantante, presumiendo de la estabilidad de su matrimonio.