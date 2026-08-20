Manu Tenorio deja atrás su guerra con los ‘inquiokupas’ y se entrega al verano: chapuzón y complicidad con Silvia Casas

Manu Tenorio y Silvia Casas han encontrado un motivo para sonreír después de años de quebraderos de cabeza. El mismo día que COOL ha contado que el cantante ha recuperado finalmente su vivienda de Sanlúcar de Barrameda, tras tres años de conflicto con los inquilinos que dejaron de pagar el alquiler, la pareja ha sido captada disfrutando de una jornada de playa en Cádiz. Relajados, cómplices y ajenos al ruido mediático, el matrimonio ha aprovechado el buen tiempo para darse un baño y desconectar junto a su familia.

Las imágenes muestran a Manu Tenorio y Silvia Casas caminando por la arena cargados con toallas, sombrillas y todo lo necesario para pasar un día frente al mar. El cantante aparece con un look completamente veraniego, mientras su mujer apuesta por un estilismo playero con bañador, camisa y sombrero. Una estampa familiar que contrasta con los complicados momentos que ambos han vivido durante los últimos años por el conflicto relacionado con uno de sus inmuebles.

Una vez instalados junto al mar, Manu y Silvia se han mostrado especialmente relajados. La pareja ha entrado en el agua, ha charlado y ha compartido algunos momentos de complicidad mientras disfrutaba de un refrescante baño. En una de las imágenes se les puede ver de pie dentro del mar, conversando tranquilamente, mientras que en otra ambos parecen bromear entre ellos. Una escena aparentemente cotidiana que cobra otro significado después del importante giro que ha experimentado su situación personal en los últimos días. Después de años de batalla para recuperar su vivienda, Manu Tenorio vuelve a tener las llaves de su casa de Sanlúcar de Barrameda. Un desenlace que supone un importante alivio para el artista, aunque todavía queda trabajo por delante.

Manu Tenorio recupera su casa después de tres años de conflicto

Tal y como ha contado COOL, los inquilinos que ocupaban la vivienda abandonaron finalmente el inmueble el pasado 5 de agosto, después de que ambas partes alcanzasen un acuerdo extraprocesal. Así lo ha explicado a este medio Alfredo Arrién, abogado de Manu Tenorio, que ha detallado cómo se produjo la salida.

El conflicto se remonta a 2023, cuando los inquilinos dejaron de abonar el alquiler. Desde entonces, el cantante ha denunciado públicamente en numerosas ocasiones la situación y la imposibilidad de disponer de una vivienda que, precisamente, se encontraba en una zona muy especial para él y su familia. Ahora, por fin, la casa vuelve a estar en manos de su propietario. Eso sí, el final de esta historia no ha sido exactamente el esperado. Según ha explicado el abogado, los antiguos inquilinos abandonaron el inmueble en unas condiciones que obligarán a realizar una importante reforma antes de que pueda volver a ser habitable. «Tenía una extrema suciedad y mucho desgaste de muebles y de la propia vivienda. De hecho, hay que reformarla para que vuelva a ser habitable», explicó Arrién a COOL. El letrado también ha avanzado que Manu Tenorio no descarta emprender nuevas acciones legales por los daños ocasionados y por el impacto que todo este proceso ha tenido sobre él.

Durante estos años, el cantante no ha escondido su desesperación. En el verano de 2025, por ejemplo, lamentaba públicamente que no pudiera disfrutar de su propia vivienda durante las vacaciones. «Lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente», llegó a escribir.

Silvia Casas habló con COOL desde la playa

Precisamente, cuando COOL se puso en contacto con Silvia Casas para conocer cómo estaban viviendo este desenlace, la mujer de Manu Tenorio se encontraba disfrutando de la playa junto a su marido, su hijo y el resto de la familia. «Estoy en la playa con mi hijo y con mi familia y de verdad que no me quiero pronunciar», explicó entonces, dejando claro que prefería mantenerse al margen de la polémica. Una respuesta que, vista ahora junto a las imágenes de la jornada, muestra dónde estaba puesta la prioridad de la familia: disfrutar de unos días de descanso después de una etapa especialmente complicada.

Y es que, aunque todavía tengan por delante la reforma de la vivienda y no se descarte que el conflicto termine nuevamente en los tribunales, la recuperación del inmueble supone un punto de inflexión para Manu Tenorio que, por el momento, el cantante parece haber decidido centrarse en lo que sí puede disfrutar: su familia, el verano y esos pequeños momentos de normalidad que durante tanto tiempo se le han resistido. La playa gaditana se ha convertido así en el escenario perfecto para estrenar esta nueva etapa, con Manu y Silvia caminando juntos por la arena, bañándose en el mar y dejando atrás, aunque sea durante unas horas, el que ha sido uno de sus grandes quebraderos de cabeza de los últimos años.