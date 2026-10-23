Enrique Anaut sigue los pasos de Rosa y carga contra ‘OT’: «Una de las peores experiencias de su vida»

El 25º aniversario de Operación Triunfo no está siendo la fiesta que muchos esperaban. Hace días, Rosa López, ganadora de la primera edición, encendía la mecha con un vídeo en sus redes en el que dejaba claro que no piensa estar en todas las celebraciones de este año. «¿Por qué tengo que estar siempre? ¿Por ser ganadora?», se preguntaba la granadina, que lamentaba pasarse «todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo» a su música. Aunque aseguró estar agradecida por el salto a la fama que le dio el programa y que no guarda rencor a nadie, avisó de que iba a «denegar muchas cosas o algunas cosas» en este aniversario. Sus palabras no han caído en saco roto y, lejos de quedarse en una queja aislada, han abierto la puerta a que otros triunfitos se animen a hablar.

Uno de ellos es Enrique Anaut, concursante de la segunda edición del programa, que se ha sumado a la denuncia de su compañera en Y ahora Sonsoles. El cantante fue muy claro sobre los rumores de un posible reencuentro: «A mí no me han llamado», explicó en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. Pero lo más duro llegó al hablar de su paso por la Academia, que, según confesó en el programa «fue una de las peores experiencias de su vida». Además, dejó claro que nunca ha sacado beneficio económico de los actos a los que ha acudido como ex triunfito. Para Anaut, la cuestión es hasta dónde llega la deuda con el formato que les dio a conocer, y en ese punto se puso totalmente del lado de Rosa: «La gratitud debe ser equivalente a lo que recibes».

«El agradecimiento es un pacto»

El cantante fue todavía más allá al reflexionar sobre el vínculo que une a los concursantes con el programa. «El agradecimiento es un pacto, a partir de un punto debes estar libre porque si no, es esclavitud», sentenció. En su caso, su carrera como cantante no ha llegado tan lejos como las de otros, aunque no ha dejado de intentarlo en los últimos años con el intento de regreso del grupo Fórmula Abierta.

Anaut trabaja, según anuncia en sus redes sociales, como masajista en un spa y se promociona como zahorí y terapeuta, además de ayudar a cantantes con su propio método holístico para cuidar la voz. Por dar contexto, un zahorí es una persona que tiene el poder de encontrar algo oculto. En nuestro país este tipo de personas son conocidas por, supuestamente, encontrar agua en sitios insospechados, pero en el caso del ex de Operación Triunfo dedica esta habilidad a buscar problemas a la gente que recurre a él.

El reencuentro de ‘Operación Triunfo’ sigue sin fecha

Mientras tanto, la gran gala del aniversario sigue en el aire. «No hay gala», aseguró la colaboradora Pilar Vidal en el mismo programa, confirmando que, por ahora, no está prevista. Lo cierto es que se anunció un reencuentro por todo lo alto por parte de Tinet Rubira (director general de Gestmusic, la productora del mítico programa) hace meses, pero desde entonces no hay novedades y sólo conocemos las renuncias de algunos de sus concursantes a participar en él.

Así lo contaron en Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Veinticinco años después de que se abrieran las puertas de Operación Triunfo, todo apunta a que el reencuentro tendrá que esperar y a que algunos de sus protagonistas todavía tienen mucho que decir.