Este libro te cuenta qué ocurre cuando sobrevives a tu propia historia de terror

¿Qué pasa cuando has protagonizado tu propia historia de terror y has sobrevivido? Esto es lo que se pregunta la novela que proponemos esta semana en las recomendaciones literarias de COOL. Un thriller tremendamente adictivo e ingenioso con muchos momentos de tensión y con pinceladas de humor negro que se devora en pocos días. Además, es obra de uno de los autores de género de más éxito del momento. Si te gusta, sobre todo, el cine de terror, esta debería ser tu próxima lectura.

‘Grupo de apoyo para final girls’ de Grady Hendrix

SINOPSIS OFICIAL: En las películas de miedo, las final girls son las que han quedado con vida cuando empiezan a pasar los títulos de créditos. Han sobrevivido a la peor noche de su vida, sí, pero… ¿Qué sucede luego?

Lynnette Tarkington es una final girl, una de esas que sobrevivió a una masacre. Durante más de una década, ha estado reuniéndose con otras cinco final girls y con su terapeuta en un grupo de apoyo secreto para mujeres que han sobrevivido a situaciones increíbles, trabajando todas ellas para recuperar su vida.

Entonces, un día, una de ellas parece que llega tarde a la reunión… hasta que los peores miedos de las demás se hacen realidad: al parecer, alguien conoce la existencia del grupo y está decidido a asesinar a todas sus integrantes, una a una.

La cuestión con las final girls es que da igual lo bajas que sean las probabilidades que tienen de sobrevivir, lo oscura que sea la noche o lo afilado que esté el cuchillo, porque nunca, nunca, se rinden.

OPINIÓN: Hace unas semanas recomendé Las supervivientes, un libro con prácticamente la misma temática que el que nos ocupa y, aunque ambos, repito, son muy parecidos, creo que Grupo de apoyo para final girls me ha gustado más. No es que sea uno mejor que otro, es que el segundo es más divertido, más loco, kamikaze y sorprendente.

Pero empecemos explicando una cosa: La scream queen o reina del grito nace, según mi opinión, de la creencia de que el género femenino es más vulnerable que el masculino. Para pasar miedo, pues, hace falta identificarse con la víctima y, por la mentalidad patriarcal, es lógico pensar que el espectador va a sufrir más si se mata antes a una mujer que a un hombre. Pero por esta regla de tres, también es más poderoso que sea ella la que, al final, supera los prejuicios y sobrevive a la masacre. Es de aquí de donde nace el concepto de final girls, las que superan sus debilidades y vencen al villano.

Lo que hace Hendrix en Grupo de apoyo para final girls es jugar con las películas de slasher más conocidas (La matanza de Texas, Scream o Viernes 13) y hace de las supervivientes de estas cintas sus heroínas ficticias. Es decir, las final girls de la novela se supone que son las que inspiraron, supuestamente, las famosas sagas que triunfaron en el cine los 80 y los 90.

Las protagonistas son, por tanto, mujeres de mediana edad traumatizadas no solo por lo que les ha ocurrido, sino por la exposición mediática de sus tragedias. Sin esperar mucho, la trama arranca en un torbellino de asesinatos, intrigas, huida, paranoia y amistad entre estas cinco mujeres.

Lo mejor es, sin duda, el ritmo desbocado de la novela; siempre al límite y sin casi dar respiro al espectador. El final también es potente.

Lo peor es que se fuerza demasiado la máquina narrativa y hay situaciones absurdas y e innecesarias. También cuesta empatizar a veces con la protagonista, aunque al final terminas por entenderla.

Si te lo quieres pasar bien con un buen thriller de terror, esta es tu novela.