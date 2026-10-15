Si te gusta ‘Scream’ o ‘Viernes 13’ te encantará esta novela

En las películas de terror es común que la violencia se centre contra las mujeres y que sea una (normalmente la más virtuosa) la que sobreviva. A este fenómeno se le conoce como final girls (las últimas chicas) y sobre él versa la recomendación literaria de COOL de esta semana: un thriller bien escrito y tremendamente adictivo que recuerda a películas tan emblemáticas como Scream o Viernes 13.

SINOPSIS OFICIAL: Quincy Carpenter, una estudiante universitaria, fue la única superviviente de la masacre que tuvo lugar en Pine Cottage, donde pasaba el fin de semana con cinco amigos. De inmediato, pasó a formar parte de un club al que nadie desea pertenecer: el que la prensa ha bautizado como «Las Últimas Chicas». Ellas son Lisa, que perdió a nueve compañeras de su hermandad; Sam, que se enfrentó a su atacante en el motel en el que trabajaba, y Quincy, que huyó a través de los bosques para escapar de aquel a quien solo puede referirse como «Él».

Diez años después, Quincy disfruta de cierta normalidad. Tiene un novio que la cuida, un blog de cocina, un bonito apartamento y, además, cuenta con la presencia terapéutica de Coop, el policía que le salvó la vida. Su memoria no le permite recordar los acontecimientos de aquella noche, y la medicación le ayuda a preservar ese equilibrio. Pero cuando Lisa aparece muerta en extrañas circunstancias, Quincy debe afrontar el pasado, porque la historia puede volver a comenzar.

OPINIÓN: La scream queen o reina del grito nace, según mi opinión, de la creencia de que el género femenino es más vulnerable que el masculino. Para pasar miedo, pues, hace falta identificarse con la víctima y, por la mentalidad patriarcal, es lógico pensar que el espectador va a sufrir más si se mata antes a una mujer que a un hombre. Pero por esta regla de tres, también es más poderoso que sea ella la que, al final, supera los prejuicios y sobrevive a la masacre. Es de aquí de donde nace el concepto de final girls, las que superan sus debilidades y vencen al villano.

Con este concepto cultural nace Las supervivientes, un thriller adictivo que usa los tropos cinematográficos del cine de terror para crear una mezcla entre Scream y Mujer blanca soltera busca. Solo puedo decir que lo leí en un día y que está bien escrito.

Lo mejor: El ritmo y lo adictivo que es. Está construido cinematográficamente y cada golpe de efecto está estupendamente planificado. Para ser un producto destinado a la venta, está bien escrito. La sensación de inseguridad que crea todo el tiempo. No hay nadie en quien puedas confiar.

Lo peor: El final está al límite, ya que la justificación del villano (o villana) es difícil de justificar. Podría haber sido una reflexión interesantísima sobre el papel de la mujer en el género del terror, pero el autor ni se plantea esa posibilidad.