Lamine Yamal e Inés García disfrutan de 24 horas de lujo en París: jet privado y un hotel de 4.000 euros la noche

Lamine Yamal e Inés García han disfrutado de un viaje exprés a París. La pareja ha pasado apenas 24 horas en la capital francesa, pero el poco tiempo del que disponían (ligado siempre a la ajetreada agenda profesional del futbolista) lo han sabido exprimir al máximo. Eso sí, lo han hecho rodeados de todo tipo de lujos y con un plan que no está al alcance de cualquier bolsillo. Ha sido la propia influencer la encargada de compartir en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías con algunos de los momentos más destacados de su estancia. Gracias a ellas, sus seguidores han podido reconstruir buena parte de su exclusivo viaje, el cual comenzó de la manera más cómoda posible: desplazándose hasta París en un jet privado.

Una vez en la ciudad mencionada, Lamine Yamal e Inés García tuvieron tiempo para recorrer algunos de los rincones parisinos más emblemáticos. De hecho, algunos de ellos los visitaron montados en unas bicicletas que parece que alquilaron para moverse por allí. Además, y como no podía ser de otra manera, la Torre Eiffel ha sido protagonista de varias escenas de su fugaz escapada. De hecho, fue el paisaje del que pudieron disfrutar desde el lujoso hotel en el que se hospedaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Lamine e Inés pernoctaron en una exclusiva habitación de hotel valorada aproximadamente en 4.000€ la noche (según lo publicado por varios medios), con unas privilegiadas vistas a la Torre Eiffel, uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Sin duda, un escenario de auténtico lujo desde donde, tal y como se aprecia en el carrusel, también pudieron disfrutar de un exquisito desayuno compuesto por los icónicos croissants de la ciudad, dos zumos de naranja, fruta y cuatro trozos de sándwich.

Por otro lado, la pareja también aprovechó sus horas en París para irse de compras. Entre las fotografías publicadas por Inés, no ha pasado desapercibida la caja de Chanel que aparece entre sus pies en una de las estampas, dejando entrever que la creadora de contenido habría aprovechado su paso por una de las grandes capitales de la moda para hacerse con algún artículo o prenda de la exclusiva firma francesa.

Con este viaje, Lamine Yamal e Inés García han dejado claro que su relación continúa avanzando por muy buen camino, a pesar de los constantes rumores que señalan lo contrario. Pero no solo eso. Y es que, también han reflejado que, cuando el presupuesto no supone un problema, un viaje exprés puede dar mucho de sí. Cabe destacar que esta escapada ha sucedido justo cuando el futbolista del F.C. Barcelona tenía unos días libres tras la victoria que consiguió el equipo azulgrana ante el Rayo.