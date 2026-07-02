Kiko Matamoros tras aparecer otra vez en la lista de morosos de Hacienda: «Pero no se personarán en casa de Zapatero»

Como cada año, la Agencia Tributaria ha hecho pública su lista de morosos, entre los que se encuentran varios rostros conocidos del panorama nacional. Sin embargo, en esta ocasión, parece que ha generado más enfados que de costumbre, y al mismo tiempo que Bertín Osborne ha asegurado que los datos están desactualizados, Patricia Conde ha negado deber dinero a Hacienda y Antonio Banderas ha lanzado un contundente comunicado sobre su situación. Pero no solo eso. Y es que a ellos se ha sumado Kiko Matamoros, quien ha lanzado un mensaje lleno de ironía que ha utilizado para cargar duramente contra la política de nuestro país.

«Pero no se personarán en casa de Zapatero», escribía en su perfil oficial de Instagram. Unas palabras con las que, sin duda, hace referencia a las recientes polémicas políticas que ha protagonizado el ex presidente del Gobierno. Además, en cierta parte, se puede interpretar que el televisivo considera que las instituciones hacen un trato desigual, insinuando que, mientras que se hace pública la lista de personas que deben dinero a Hacienda, otras cuestiones que afectan a figuras políticas generan menos consecuencias o atención.

Según el documento publicado, Kiko Matamoros posee una deuda con la Agencia Tributaria de 600.740,64 €. Aunque cabe destacar que no es la primera vez que forma parte de este informe. Debutó en el año 2017 y repitió de forma consecutiva durante varios años. Sin embargo, tras haber estado ausente del registro durante tres años, reapareció en 2022. Sin duda, una trayectoria que le sitúa entre los más habituales deudores.

Kiko Matamoros no es el único que mantiene esta postura sobre que se publique la lista de morosos de Hacienda. Sonsoles Ónega, lejos de mantener un tono neutral, también ha brotado contra el Gobierno sobre este tema desde el plató de su programa. «Hacienda, que es el Gobierno, hace pública una lista vergonzosa que llaman la lista de morosos de Hacienda. A mí me parece vergonzosa porque ahí hay gente que no le sale del moño pagar a Hacienda y otros que están en plenos procesos judiciales o en pleitos con Hacienda. […] Desde que tengo 18 años hago programas de televisión y llevo pidiendo la lista de violadores y maltratadores condenados para saber con quién nos la jugamos las mujeres», señalaba en riguroso directo.

La defensa de Marta López Álamo

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Como no podía ser de otra manera, Marta López Álamo, mujer de Matamoros, ha sido preguntada por esta situación durante su presencia en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Moda Española. Y lejos de optar por el silencio, no ha dudado en defender a su marido. «Hasta que no se resuelva el tema del bien que tiene que recuperar, no va a poder ponerse al día de sus obligaciones», explicaba ante los micrófonos de Europa Press. Añadía que su intención es recuperar un bien (la casa familiar de Pozuelo de Alarcón durante años vivió con Makoke) para poder solventar la deuda, así como también quiso destacar que Kiko nunca había pretendido eludir sus obligaciones fiscales. «No tiene ninguna intención de no pagar», sentenciaba.