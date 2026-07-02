España-Austria sabe mejor con estos caprichos: el picoteo perfecto para ver el Mundial

Esta tarde, el mejor plan tiene nombre propio: España-Austria. Si vas a vivir el partido desde casa, prepara el sofá, reúne a los tuyos y acompaña el encuentro con una selección de caprichos gastronómicos que convertirán los 90 minutos en un auténtico festín.

Vinos para brindar al aire libre

Sublimme by Riscal. Marqués de Riscal entra por primera vez en el mundo de los espumosos con Sublimme by Riscal, elaborado exclusivamente con sauvignon blanc de viñedos viejos de Rueda. Su burbuja fina, su perfil fresco y aromático y su elegante botella convierten este espumoso en una excelente elección para brindar durante el partido, un tardeo o cualquier celebración al aire libre.

Cepa 21 y La Chinata: un pack para compartir. Si vas a ver el partido con amigos, el Pack Mundial de Cepa 21 y La Chinata es una apuesta segura. Esta edición limitada reúne una botella de Cepa 21 2022 junto a una cuidada selección de productos gourmet de La Chinata: patatas fritas, patés, quesos, frutos secos y aceitunas elaborados con aceite de oliva virgen extra. Una propuesta pensada para compartir desde el aperitivo hasta la sobremesa, combinando la intensidad del vino de José Moro con algunos de los sabores más representativos de la despensa mediterránea.

Ercavio 2025 y La Malvar 2025, la esencia de Más Que Vinos. La bodega toledana Más Que Vinos presenta dos blancos ideales para el verano. Ercavio 2025 mantiene el espíritu de los vinos que dieron origen al proyecto, con un perfil fresco y muy expresivo. La Malvar 2025, de producción limitada, recupera una variedad tradicional con una marcada personalidad y gran carácter gastronómico. Dos referencias perfectas para acompañar ensaladas, quesos, pescados o aperitivos al aire libre.

Ramón Bilbao Lalomba Rosado 2024. Lalomba Rosado 2024 confirma el excelente momento que viven los rosados de alta gama. Procedente de viñedos de altura, destaca por su elegancia, frescura y complejidad aromática, con notas de fruta roja y delicados matices florales. Un vino muy versátil que marida con embutidos ibéricos, arroces, ensaladas, pescados y mariscos, convirtiéndose en un imprescindible para las comidas estivales.

Pazo de San Mauro 2025. Entre los blancos del verano sobresale Pazo de San Mauro 2025, un albariño elaborado en el Condado de Tea, en Rías Baixas. Aromático y equilibrado, ofrece notas de fruta blanca, fruta de hueso, cítricos y flores, mientras que en boca destaca por su frescura y persistencia. Un compañero perfecto para mariscos, arroces, pescados y recetas ligeras.

La Ribera del Duero también tiene su hueco en la cesta con Vilano Black, un tinto elegante e intenso, una de las referencias más exclusivas de Bodegas Vilano, reconocida con 92 puntos.

Bebidas refrescantes

Para quienes prefieren una opción sin alcohol, la nueva Mahou 0,0 Rubia combina un perfil ligero y muy refrescante con aromas de cereal, matices herbales y florales del lúpulo y sutiles notas afrutadas. Su equilibrado amargor y su delicado punto dulce la convierten en la compañera ideal para disfrutar bien fría durante el partido

illy Cold Brew Ready to Drink. El café también se disfruta frío. illy Cold Brew Ready to Drink llega listo para consumir en tres versiones: Cold Brew, Cappuccino Cold Brew y Latte Macchiato Cold Brew. Elaborados con el reconocido blend 100 % arábica de la marca italiana, son prácticos para transportar y perfectos para refrescarse sin renunciar al buen café.

Coffee Tonic une el mejor café arábica con la burbuja fina, icónica y persistente de Schweppes en una combinación tan inesperada como refrescante. La nueva gama de bebidas frías con café y matcha estará disponible hasta finales de verano en los establecimientos Starbucks de todo el país.

Los imprescindibles de la cesta

Palacio de Los Olivos, el AOVE que transforma cualquier receta. Un buen aceite de oliva virgen extra marca la diferencia incluso en las preparaciones más sencillas. Palacio de Los Olivos, uno de los AOVE más premiados del mundo, potencia ensaladas, gazpachos, tostas, frutas o quesos frescos gracias a su intensidad aromática y equilibrio. Disponible en variedades picual y arbequina.

Conservas gourmet para un aperitivo diferente. Las conservas premium de La Brújula, distribuidas por Grupo Delgado, demuestran que un buen picnic también puede ser sofisticado. Mejillones en escabeche, sardinas del xeito o zamburiñas permiten preparar aperitivos rápidos y sorprendentes, elevando el picoteo tradicional con productos del mar de máxima calidad.

El broche más dulce

El picoteo más dulce para ver el España-Austria tiene sabor a verano. Manolo Bakes recupera uno de los lanzamientos más esperados por sus clientes: el Manolito Lemon Pie. Inspirado en el clásico postre de limón, combina una cobertura cremosa con un crumble de galleta de limón que aporta un toque crujiente y refrescante, ideal para combatir el calor mientras rueda el balón. Además, la firma acompaña este regreso con una colección de cajas de edición especial inspiradas en el verano, perfectas para compartir durante el partido o llevar a cualquier reunión con amigos. Un capricho dulce para animar a la selección desde el sofá.

Luxus 74 % Cacao by Trapa. El postre perfecto llega en forma de bombón helado. Luxus 74 % Cacao by Trapa, desarrollado junto a Helados Casty, combina tres chocolates y una cobertura con un 74 % de cacao para ofrecer una experiencia intensa y cremosa. Un helado pensado para auténticos amantes del chocolate que pone el mejor punto final a cualquier comida al aire libre.