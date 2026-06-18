El inesperado apoyo que ha recibido Kiko Rivera tras la campaña de Irene Rosales: «No está bien»

Carmen Lomana no se ha mordido la lengua a la hora de pronunciarse sobre la polémica campaña de Irene Rosales sobre una conocida marca de kikos con varios dardos dirigidos al padre de sus hijas —o, al menos, así es como se ha interpretado entre la opinión pública—. Sabido es que la socialité nunca tiene miramientos a la hora de expresar sus pensamientos sobre cualquier controversia y, además, tampoco duda en posicionarse, como ha ocurrido en esta ocasión.

Mientras que la mayoría de rostros conocidos, como Jessica Bueno —ex de Kiko Rivera—, se han posicionado a favor de Irene, Carmen Lomana ha optado por salir en defensa del primogénito de Isabel Pantoja, al que ha justificado —e incluso la contestación que le dio a Rosales tras conocer la campaña—.

Carmen Lomana sale en defensa de Kiko Rivera

«Un mix con un mal kiko, es un mal mix. Elige el mejor kiko», desliza la lona que lleva la imagen de Irene Rosales. Una campaña que no tardó en llegar hasta oídos de Kiko Rivera, que, contundente, respondió a su exmujer: «Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente nada. Ahora bien, hay una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares van a cambiar. La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad. Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente; solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos; vayan a verlo. Eso también es por comerte un kiko», dijo el DJ.

Unas palabras que incendiaron a Irene Rosales, que, en el plató del programa televisivo en el que colabora, no dudó en justificar su decisión de participar en esta campaña y, además, volvió a estallar contra su exmarido: «Para ser la cornuda de España también me las he comido bien».

Mientras que parece que el exmatrimonio sigue con su guerra fría abierta, numerosos rostros conocidos se han posicionado en este conflicto. Aunque Irene Rosales es la indiscutible ganadora en apoyos, Carmen Lomana, en su última aparición pública, ha decidido sacar las garras por Kiko Rivera. «Bueno, yo creo que si ha sido tu marido y el padre de tus hijos… No está bien. No me parece lo mejor, pero en fin, eso ella sabrá. No puedes utilizar a una persona que es la que te ha posicionado en los medios y en la fama para, cuando estás enfadada por mil cosas, y seguro que con toda la razón del mundo, le utilices hasta para hacer un anuncio publicitario. Entonces, tan malo no será», ha sentenciado la socialité.