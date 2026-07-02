El equipo de El Hormiguero ya ha dado por inauguradas sus vacaciones de verano. Antes de despedirse hasta el próximo curso televisivo, el programa presentado por Pablo Motos reunió a todos sus colaboradores y trabajadores en una celebración privada que tuvo lugar en un escenario muy especial: el patio de los estudios donde cada noche se graba el exitoso formato de Antena 3. Una cita marcada por el buen ambiente, las risas y una barbacoa con la que el equipo puso el broche de oro a una intensa temporada.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, pocos detalles trascienden de puertas para afuera. Sin embargo, en esta ocasión ha sido Nuria Roca quien ha ejercido de improvisada reportera, compartiendo con sus seguidores un amplio recorrido por la fiesta a través de sus redes sociales.

La comunicadora mostró algunos de los momentos más distendidos de la celebración. Desde imágenes del ambiente hasta varios selfies con compañeros del programa, Nuria dejó constancia de la complicidad que existe entre quienes forman parte del equipo de El Hormiguero. Tampoco faltaron las fotografías del menú elegido para la ocasión, protagonizado por una barbacoa al aire libre que permitió a todos disfrutar de una velada relajada antes de afrontar las vacaciones estivales.

Entre instantáneas con guionistas, colaboradores, técnicos y miembros de producción, hubo una imagen que no pasó desapercibida para los seguidores más atentos. En uno de los posados compartidos por Nuria Roca aparece, casi de forma accidental, Laura Llopis, la mujer de Pablo Motos.

La discreta aparición de Laura Llopis

La fotografía muestra a Dani Fontecha posando sonriente para la cámara mientras, en un discreto segundo plano, puede verse a Laura Llopis. Su presencia apenas ocupa una pequeña parte de la imagen, pero ha sido suficiente para llamar la atención, ya que se trata de una persona muy vinculada al programa y, al mismo tiempo, completamente alejada del foco mediático.

Laura Llopis mantiene desde hace años un perfil extremadamente reservado. Aunque forma parte del entorno profesional de El Hormiguero y comparte la vida de Pablo Motos desde hace décadas, son contadas las ocasiones en las que aparece públicamente o accede a dejarse fotografiar. De hecho, nunca ha tenido protagonismo delante de las cámaras del programa y evita habitualmente cualquier exposición mediática relacionada con su vida privada.

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Precisamente por eso, su aparición en una de las fotografías publicadas por Nuria Roca ha despertado curiosidad entre los seguidores del espacio. No se trata de un posado preparado ni de una imagen oficial, sino de un instante espontáneo en el que aparece tímidamente detrás de Dani Fontecha, prácticamente pasando desapercibida para quien no observe la fotografía con detenimiento.

La publicación de Nuria Roca ha servido también para confirmar el ambiente familiar que se respira entre los integrantes del formato, uno de los programas más consolidados de la televisión española. Tras meses de emisiones diarias, entrevistas, secciones y retos, el equipo ha celebrado junto a compañeros de todas las áreas el final de una nueva temporada antes de disfrutar de un merecido descanso.