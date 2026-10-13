Iñaki Urdangarin reconoce uno de sus posibles errores como padre: «El acompañamiento no ha sido el mejor»

Aunque desde que se divorció de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin decidió mantenerse en un discreto segundo plano, de vez en cuando sus compromisos profesionales no se lo permiten. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, ha reaparecido públicamente en el evento The Change Congress, una jornada celebrada en Barcelona que se centra en el futuro del deporte femenino y los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones.

En ella, además de hablar de su experiencia como destacado jugador profesional de balonmano español, ha sorprendido a todos los presentes haciendo una pequeña autocrítica de su faceta como padre y de cómo ha guiado a sus cuatro hijos (Juan, Pablo, Miguel e Irene) en el ámbito del deporte.

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«Yo supongo que el acompañamiento que le he hecho a mis hijos en el deporte tampoco habrá sido el mejor posible», ha reconocido. Unas palabras que han llamado especialmente la atención, teniendo en cuenta su trayectoria profesional en el mundo del deporte y la experiencia que podría haber transmitido a sus hijos. Sin embargo, eso no ha impedido que uno de ellos, Pablo, haya decidido seguir sus pasos y labrarse su propio camino en el balonmano. Tras formarse en Alemania y pasar por la cantera del FC Barcelona, juega desde 2023 en el Fraikin BM Granollers.

Aunque Iñaki considera que podría haberlo hecho mejor, Pablo no dudó en participar en el programa Pla Seqüència de La 2 Cat para dejar claro que estaba muy orgulloso del padre que tenía. «Tiene una calma y una manera de hacer las cosas que es encomiable […] Es mejor padre que jugador», decía por aquel entonces, haciendo hincapié en que era todo un referente para él. Unas palabras que, si las relacionamos con las últimas declaraciones de Iñaki, tal vez reflejan que, a pesar de no haber estado a la altura en el ámbito deportivo, no ha hecho mella en su relación con sus hijos.

A pesar de ello, Iñaki ha aprovechado su participación en esta iniciativa para explicar que, a partir de ahora, quiere aprovechar para ayudar a las nuevas generaciones a disfrutar de la actividad deportiva. «El deporte nos ha dado muchísimo en esta vida y quizá poniendo en práctica estas herramientas es una forma de devolverle al deporte, al menos parte de lo que el deporte nos ha dado», comentaba. Una reflexión y una intención que, sin duda, están completamente vinculadas con Bevolutive, la empresa que fundó y que se dedica a la asesoría, coaching deportivo y bienestar emocional. Sobre todo, se centra en ayudar a jóvenes deportistas de entre 12 y 17 años a gestionar sus emociones y reforzar su confianza.