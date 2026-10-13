Estopa lanza un nuevo disco con los temas de su primera maqueta: «Hay una canción muy guarra que mi hijo no me ha dejado poner»

Hoy es martes 13 y, aunque para los más supersticiosos esta fecha es sinónimo de mala suerte, para Estopa ha sido todo lo contrario. El dúo musical formado por los hermanos David y José Muñoz ha elegido este día para presentar su nuevo disco (llamado E de Estopa) en la Universidad de Barcelona, un lugar especialmente significativo para David, que estudió el Grado de Historia en sus aulas.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los artistas han anunciado el lanzamiento de un doble disco que recupera canciones de sus inicios que jamás vieron la luz, así como una nueva gira por cuatro de los estadios de fútbol más conocidos de nuestro país. Sin duda, se trata de un proyecto cargado de nostalgia que ha sido posible gracias al inesperado hallazgo de su madre mientras hacía una limpieza general en casa. Y es que fue ella quien se encontró una maqueta que grabaron sus dos hijos en 1997 y que contenía algunas de las primeras canciones que compusieron mucho antes de convertirse en uno de los dúos más reconocidos del panorama musical español.

«Llevamos días poniendo en nuestras redes sociales unos vídeos misteriosos. Y es porque sacamos disco. […] Nos hemos visto cara a cara con nuestros yoes del pasado y podemos decir que no los entendemos», comenzaban a explicar. Añadían que después de 30 años, no han sido capaces de descifrar lo que querían transmitir por aquel entonces, pero que aun así, cuando las han desempolvado, reconocen que no las habían olvidado. «En nuestro primer disco, los señores de la discográfica eligieron qué canciones salían y cuáles no. Y estas se quedaron ahí», señalan.

Aunque solo han adelantado que el disco verá la luz el próximo 18 de octubre, una fecha muy significativa para ellos, ya que coincide con el aniversario de su primer lanzamiento, los hermanos Muñoz han preferido mantener en secreto buena parte de los detalles de las canciones que formarán parte de este nuevo proyecto musical. No obstante, sí que han querido desvelar que el primer sencillo que se conocerá se llama Bicho raro, así como han compartido con los presentes una divertida anécdota sobre uno de los temas que finalmente se ha quedado fuera del repertorio por petición expresa de uno de los hijos de David: «Hay una canción muy guarra que no hemos puesto porque mi hijo no me ha dejado», ha confesado entre risas el artista.

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Por otro lado, según han contado, de todas las canciones seleccionadas, dos de ellas fueron grabadas en casa, con sus padres aguantando el pie de micro. En cuanto a la gira que tienen organizada, también han adelantado las siguientes fechas que ya tienen previstas en los diferentes estadios de fútbol de estas ciudades: el 12 de junio en Valencia, el 18 de junio en Barcelona, el 26 de junio en Sevilla y 9 de julio en Madrid, en el Wanda Metropolitano.