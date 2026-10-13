Jaime Anglada, amigo íntimo de Felipe VI, desvela cómo ha vivido su recuperación y el apoyo del Rey tras el accidente que casi le cuesta la vida

La vida de Jaime Anglada cambió por completo la noche del 8 de agosto de 2025. El cantante mallorquín, de 54 años, sufrió un gravísimo accidente de tráfico cuando circulaba en motocicleta por Palma y fue arrollado por un coche cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga. El impacto fue tan fuerte que el artista tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció 18 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Catorce meses después de aquel episodio que estuvo a punto de costarle la vida, el músico continúa recuperándose de las secuelas físicas y emocionales, aunque ya empieza a vislumbrar su regreso a los escenarios. Durante este tiempo, además del apoyo de sus familiares y amigos, ha contado con la cercanía de una persona muy especial: el Rey Felipe VI, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace décadas.

Anglada ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente de cómo ha afrontado estos meses tan complicados y de los cambios que ha experimentado desde el accidente. «La verdad es que me encuentro bien, afortunado sabiendo todo lo que me ha pasado», ha reconocido. Sin embargo, el cantante es consciente de que todavía tiene camino por delante antes de recuperar por completo la vida que llevaba antes de aquella noche. «Todavía noto que estoy en un proceso, no sé hasta cuándo durará. Encuentro que ahora soy una persona más lenta y siento como si el accidente hubiera acelerado mi vejez», ha confesado al citado diario.

El apoyo de Felipe VI y la Reina Letizia durante su recuperación

La amistad entre Jaime Anglada y Felipe VI se remonta varias décadas atrás y tiene uno de sus puntos de encuentro en el mar. El cantante es un gran aficionado a la navegación y ha participado en distintas ediciones de la Copa del Rey de Vela, la competición que cada verano reúne en la bahía de Palma a numerosos aficionados y figuras vinculadas al mundo náutico. Fue precisamente en ese ambiente, entre el Club Náutico y las regatas, donde ambos se conocieron y comenzaron una relación que se ha mantenido con el paso de los años. De hecho, han llegado a compartir embarcación y el monarca ha acudido en distintas ocasiones a los conciertos del artista.

Su amistad ha adquirido una dimensión especialmente significativa durante el proceso de recuperación del músico. Anglada ha revelado que tanto el Rey como la Reina Letizia han estado pendientes de su evolución, al igual que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. «Tanto el Rey como la Reina han estado muy pendientes de mi proceso y sus hijas, como consecuencia de la amistad que nos une, pues también han estado pendientes», ha explicado.

El artista no ha detallado cómo se ha desarrollado ese acompañamiento ni ha confirmado las informaciones que apuntaban a una posible visita de Felipe VI al hospital durante los días más delicados de su ingreso. Sí ha querido dejar claro que ha sentido el respaldo de la Familia Real en una etapa especialmente difícil, marcada por las intervenciones médicas, la rehabilitación y la incertidumbre sobre su futuro profesional. El pasado mes de agosto, además, Anglada volvió a coincidir con los Reyes en Mallorca durante la tradicional recepción que ofrecen en el Palacio de Marivent, una imagen que evidenció que su relación continúa siendo cercana.

Una noche de la que no recuerda prácticamente nada

El accidente se produjo cuando el cantante regresaba a casa en su motocicleta después de asistir a un concierto del músico Nando González en un conocido local de Palma. En ese trayecto, un vehículo lo embistió y su conductor abandonó presuntamente el lugar de los hechos. Según las informaciones publicadas sobre el caso, el joven que conducía el coche triplicaba la tasa de alcohol permitida. Anglada, sin embargo, no conserva recuerdos del momento del impacto ni de buena parte de las horas anteriores. «Cuando te digo ninguno, es ninguno. Sé que estuve en el concierto antes de todo, pero no tengo ni flashes de ello, todo se quedó en el accidente», ha relatado. La gravedad de las lesiones obligó a mantenerlo sedado durante los primeros días y a someterlo a distintas intervenciones. Sufrió importantes lesiones en la cabeza y traumatismos en otras partes del cuerpo, entre ellas la cadera y la pelvis, que complicaron su recuperación.

A las secuelas físicas se sumó otro problema especialmente delicado para alguien cuya profesión depende de su voz. El tiempo que permaneció intubado y las semanas que pasó tumbado afectaron a su capacidad vocal, lo que añadió incertidumbre a su futuro como cantante. No fue hasta aproximadamente un mes después de despertar en el hospital cuando empezó a asimilar lo que había sucedido y a comprender la magnitud de las consecuencias del accidente. A partir de ese momento, la fisioterapia y el trabajo con un terapeuta se convirtieron en dos pilares fundamentales de su recuperación.

Jaime Anglada prepara su regreso a los escenarios

Tras meses de rehabilitación y alejado de los focos, Jaime Anglada empieza a preparar una nueva etapa profesional. El cantante ya ha anunciado que volverá a actuar el próximo 7 de noviembre en el Teatro Principal de Palma, en un concierto con el que quiere repasar sus tres décadas de trayectoria y reencontrarse con el público que le ha acompañado durante estos años. La cita tendrá un significado especial después de todo lo vivido. Más allá de recuperar la actividad profesional, el músico afronta este regreso como una oportunidad para cerrar una etapa y abrir otra, aunque todavía no se sienta exactamente igual que antes del accidente. «No creo que tenga a día de hoy la energía que antes proyectaba encima del escenario, pero sé que sobre todo me acompañan el corazón, el alma y la pasión», ha reconocido.

El propio Anglada ha explicado que el concierto representa el final de un ciclo y el comienzo de algo nuevo. «Es un concierto donde cerrar la puerta a 30 años, pero que también abre otra puerta, no sé si pequeñita o grande», ha señalado. Por el momento, no se ha confirmado si Felipe VI acudirá a esta actuación tan significativa para su amigo.