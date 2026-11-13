El gran cambio físico de Rafi Camino: el torero que se ligaba a todas está irreconocible a sus 57 años

Rafi Camino ha cambiado mucho desde aquellos años en los que era uno de los toreros más atractivos y cotizados de la prensa del corazón. A sus 57 años, el diestro luce una imagen muy distinta a la de aquel galán que protagonizaba portadas y conquistaba a algunas de las mujeres más famosas de los noventa. Así lo hemos podido comprobar en Madrid, donde le hemos visto paseando y haciendo una parada en Casa Puebla, en el barrio de Chamartín.

Si algo convirtió a Rafi Camino en uno de los personajes imprescindibles de la crónica social de los noventa fue su facilidad para acaparar titulares dentro y fuera de los ruedos. En aquella época era uno de los grandes galanes del panorama nacional y su lista de romances daba bastante juego a las revistas del corazón. Se le relacionó con mujeres tan populares como Ana Obregón, Lara Dibildos, Terelu Campos y Nani Gaitán, además de con la cantante británica Samantha Fox y la mexicana Thalía. Un auténtico recorrido por algunos de los nombres propios de la época que alimentó durante años su fama de conquistador.

Una vida ‘slow life’

En Madrid, además de verle pasear, le vimos en una cervecería de barrio, en la zona de Chamartín. Sentado tranquilamente, consultaba su teléfono móvil con unas gafas de presbicia que poco tienen que ver con la imagen de conquistador que le acompañó durante su época dorada.

La vida de Rafi Camino dio un giro importante cuando decidió apartarse de los ruedos y de la exposición mediática. Aunque durante años siguió vinculado al mundo taurino y llegó a probar suerte en televisión, como concursante de Supervivientes en 2015, poco a poco fue desapareciendo de la primera línea. Ahora pasa largas temporadas en Arenas de San Pedro, en Ávila, el pueblo donde creció y donde se encuentra la finca familiar que perteneció a su padre, el legendario torero Paco Camino, fallecido en 2024.

Allí lleva una vida mucho más sencilla, pendiente de la finca y alejado del ajetreo de Madrid. Le gusta salir a caminar, recibir amigos y compartir comidas en los restaurantes de la zona. Un día a día que contrasta bastante con aquellas noches de fiestas, romances y portadas que marcaron su juventud. También disfruta de la compañía de su hijo, que viaja con frecuencia para visitarle y ha creado sus propios vínculos con el municipio.

De hecho, fue precisamente Rafael quien ofreció una pista sobre la nueva relación de su padre con la tauromaquia. En una entrevista reciente, el joven explicó que apenas hablan de toros y desveló que Rafi «ya sólo ve los toros por televisión». Una frase que resume bien el momento vital del diestro: el hombre que durante años fue protagonista de las tardes taurinas y de las páginas del corazón prefiere ahora seguir la actualidad desde la distancia. Parece que, a sus 57 años, ha cambiado las plazas y los focos por la tranquilidad del campo. Y los romances, por un buen café.

De Samantha Fox a Natalia Álvarez, su ex mujer

En 1990, Samantha Fox y el torero Rafi Camino protagonizaron un romance que revolucionó la prensa del corazón. Se conocieron en Marbella, durante un concierto de la cantante, cuando ella coqueteó con el diestro desde el escenario y él le regaló una rosa. La relación, que duró seis meses, enfrentó dos mundos muy distintos: ella era una estrella internacional del pop y él uno de los toreros jóvenes más populares de España. Samantha llegó a comparar su historia con la de Carlos de Inglaterra y Diana, aunque Rafi siempre se mostró más discreto. La ruptura nunca tuvo una explicación pública y, con los años, la cantante rehízo su vida sentimental junto a su representante, Myra Stratton, con quien mantuvo una relación de 16 años.

El torero terminó cambiando las aventuras sentimentales por una vida familiar más estable. En 2001 contrajo matrimonio con Natalia Álvarez, con quien tuvo a su único hijo, Rafael, nacido en 2003. La pareja acabó separándose años después, aunque ambos han mantenido una relación cordial. Su hijo, que también ha seguido los pasos de la familia en el mundo del toro, es hoy uno de sus grandes apoyos y mantiene una relación muy cercana con él.